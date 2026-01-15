El tiempo de este jueves 15 de enero: vuelven la inestabilidad y las lluvias en la Península
- La Aemet alerta de probables precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Galicia
- El sur de esa región y el Pirineo occidental se verán afectados por rachas muy fuertes de viento
La llegada de una borrasca por el noroeste de la Península con uno de sus frentes cruzándola, junto con vientos húmedos atlánticos, dejará este jueves un día marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio peninsular.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que las zonas más afectadas serán el oeste de Galicia, área cantábrica y Pirineo occidental, que experimentarán probables precipitaciones fuertes y persistentes junto con rachas muy fuertes de viento.
Es poco probable que afecten a la fachada oriental, el extremo nordeste y Alborán, que permanecerán con cielos poco nubosos al principio tendiendo a nuboso. Tampoco se esperan en Baleares, con nubosidad baja matinal tendiendo a despejar.
Lluvias este jueves
Las lluvias serán más abundantes en Galicia, con probabilidad de ser fuertes y persistentes en su extremo occidental. Nevará en montañas de la mitad norte a partir de 1200/1500 metros con posibles acumulados significativos en puntos de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central.
En Canarias, habrá cielos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto.
Se prevén nieblas matinales en amplias regiones de la vertiente atlántica, así como en Baleares, Ebro y depresiones del nordeste. Es probable que sean más densas y extensas en regiones de la meseta Sur y Baleares.
Descenso de temperaturas
Las temperaturas descenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península y Baleares, permaneciendo con pocos cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en áreas de montaña de la mitad norte y del sudeste peninsular y en zonas de la meseta Norte, también posibles en el este de la Sur.
Predominará el viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, en general flojo al principio tendiendo a arreciar para llegar a moderado en litorales y en la mayor parte de la mitad norte peninsular, salvo en el interior nordeste.
Alcanzará intensidades fuertes con rachas muy fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro y Pirineo occidental. También son probables los intervalos fuertes en Alborán, de poniente, y en Canarias, donde soplarán los alisios.
