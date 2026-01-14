Cultura lanza un millón de euros en ayudas para reforzar las salas de música en directo

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles una convocatoria de ayudas para las salas de músicas por un montante de un millón de euros, que podrán solicitar locales con un aforo máximo de 3.000 personas, de toda España, y que oscilarán dependiendo las necesidades entre los 8.000 y los 50.000 euros por sala.

"¿Qué perseguimos con estas ayudas?", ha planteado retóricamente el también portavoz de Sumar. Son cinco puntos: que la oferta de música en directo sea más fuerte, más profesional y más accesible; que las salas sean más sostenibles ambientalmente y más accesibles para todas las personas; también para que surjan nuevos modelos de negocio y más empleo; que los artistas emergentes tengan más oportunidades de girar y crecer; y, por último, que la música en directo sea más descentralizada y diversa, que todas las voces puedan ser escuchadas.

Porque, en esta última línea, Urtasun ha explicado en la madrileña sala Sol que "los festivales juegan un gran papel, pero no queremos una música en vivo que esté concentrada en los macrofestivales simplemente. Queremos que la música vaya por todo el país", ha contado un ministro bien conocido por ser aficionado a la música.

En este sentido, Isaac Vivero, presidente de la Asociación Estatal de Salas de conciertos (Acces), ha ahondado en los récords de facturación que se están dando en los últimos años. "Está motivado sobre todo por la burbuja enorme que hay de grandes eventos, festivales, conciertos de estadio con unas producciones muy grandes y unas entradas muy caras que lógicamente hacen que esa facturación sea muy grande. Hay fondos de inversión internacionales ahí también. Toda esa sobreoferta está haciendo que la música de base se esté dañando un poquito. Hay grandes eventos que agotan entradas con muchos meses de cancelación, pero cuesta mucho llenar una pequeña sala de conciertos y eso es curioso".

"Infraestructura cultural nacional para España" Urtasun ha explicado que para su Gobierno las salas de conciertos conforman una "red cultural" de primer orden a nivel país. "Para que los ciudadanos puedan gozar plenamente de sus derechos culturales se tiene que poder llegar a todos los rincones del país, y las salas de música son una auténtica infraestructura cultural nacional para España". El titular de la cartera de Cultura también ha apuntado otro detalle para apoyar estos lugares. "Habéis mencionado los festivales, que son muy importantes en nuestro país, pero hay algo que los festivales no pueden hacer y que vosotros (en referencia a las salas de concierto) hacéis que es muy importante, que dais la oportunidad a nuevos músicos de poder darse a conocer. A mí esto me parece esencial, nunca verás una banda que empieza en uno de nuestros grandes festivales, son la ventana a partir de la cual la música de nuestro país despega".