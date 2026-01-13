La red social X recupera la normalidad tras una caída de una hora en varios países

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha recuperado la normalidad sobre las 16.00 después de haber sufrido una caída que dejó a sus usuarios sin acceso a la plataforma. El incidente afectó a la plataforma en varios países, incluidos Estados Unidos, España, Francia e Italia por causas todavía desconocidas.

El problema es una caída de sus servicios que impide a los usuarios visualizar los distintitos tipos de contenidos de la plataforma. Según la página web Down Detector, que se especializa en la detección de problemas en tiempo real de aquellos servicios conectados a internet, los reportes de la caída han comenzado alrededor de las 15.15 hora peninsular española.

A las 15.30 horas, Down Detector ha alcanzado un pico de 2.080 informes de usuarios españoles con problemas en el servicio. En el caso de clientes estadounidenses, esa cifra ascendía a más de 27.700. Esta incidencia también se ha replicado en otros países como Francia, con un pico de 2.500 y más de 1.300 reportados en Italia.

RTVE Noticias comprobó en su momento que, cuando se intenta acceder a los servicios de la red social, aparece el mensaje "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona. Por el momento, X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta.