Detenida una mujer en Palencia por mendigar con su bebé, que presentaba intoxicación por cocaína

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Palencia a una mujer de 35 años por presuntamente utilizar a su bebé de 16 meses para ejercer la mendicidad, después de que el menor fuera hallado en una situación de abandono y se le detectara posteriormente una intoxicación por cocaína.

Según ha informado este viernes la Comisaría Provincial, a mediados del pasado diciembre, agentes de la Policía Local identificaron de madrugada a una mujer en un hotel de Palencia que estaba pidiendo dinero a los clientes con el argumento de necesitar un taxi para desplazarse a un pueblo de la provincia y comprar medicamentos, utilizando como reclamo al bebé.

A pesar de haber recaudado una cantidad de dinero, la mujer permanecía alojada en el establecimiento junto a un hombre, lo que llevó a los agentes a intervenir ante la situación de posible desprotección del menor. De forma preventiva, el niño fue puesto a disposición de un centro de menores y los hechos se comunicaron a la Policía Nacional.