Trump quiere prohibir a los grandes inversores comprar casas unifamiliares en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que quiere prohibir a los "grandes inversores institucionales" acaparar viviendas unifamiliares y, con este fin, adoptará medidas "inmediatas" que permita garantizar a los ciudadanos de a pie "el sueño americano".

"Durante mucho tiempo, comprar y tener una casa se consideró el pilar del suelo americano. Era la recompensa al trabajo duro y a hacer lo correcto". Ahora, según Trump, esta premisa está en peligro por una "inflación récord" que atribuye a su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, y al Partido Demócrata.

El presidente considera que la mala praxis demócrata ha provocado que "ese sueño americano sea cada vez más inalcanzable para mucha gente, especialmente para los jóvenes", por lo que ha apelado a la ayuda del Congreso para poner coto a la compa de viviendas, en un mensaje publicado en su red social y en el que no entra en detalles.

"Son las personas las que viven en las casas, no las empresas", ha sentenciado, al adelantar que prevé tratar esta y otras propuestas en el discurso que pronunciará dentro de unas semanas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Trump ya había adelantado el mes pasado que tenía previsto dar a conocer "algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos" y, de primeras, el nuevo anuncio ya ha golpeado en bolsa a empresas con inversiones en el mercado de la vivienda como Blackstone o BlackRock.