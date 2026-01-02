El PSOE de Extremadura niega el acoso laboral denunciado por una militante y anuncia acciones legales

Los hechos habrían ocurrido hace meses, pero la concejal..

socialista los ha comunicado ahora gracias al canal interno que el partido

ha abierto tras las distintas denuncias de acoso en

sus filas. Precisamente hoy comparece en Ferraz el

alcalde de Almusafes por una de esas denuncias, el Comité Antiacoso del

PSOE escuchará su versión ante las acusaciones de acoso sexual de una

trabajadora municipal.

En el caso de Quintana

en Extremadura, la denunciante habla de acoso laboral, según lo que publica El

Mundo, de amenazas telefónicas y

difamaciones que acabaron con su despido.

Trabajaba en la sede del PSOE de Extremadura en Mérida y según su relato

Quintana

habría presionado a Gallardo para que la expulsase.

A través de sus redes sociales, ella ha colgado el enlace

al canal interno de denuncias con un mensaje en el que no da el nombre de

Quintana en ningún momento.

Se limita a decir que no se

puede consentir el acoso de ningún tipo y que no pueden dejar la organización

en manos de personas que, dice, se sirven del

poder para hacer daño.

Sin embargo, el delegado del gobierno se ha dado por aludido y ha respondido

negando cualquier acusación de la EDIL

Dice que jamás dependió laboralmente de él y que todo lo publicado por ella y

los medios es falso.

Quintana tomó

las riendas del partido en Extremadura hace solo una semana.

Tras los malos resultados del PSOE en las últimas elecciones, se puso al

frente

de la comisión Gestora hasta la celebración del Congreso

Extraordinario, que decidirá al próximo líder en la región