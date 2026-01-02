El PSOE de Extremadura niega el acoso laboral denunciado por una militante y anuncia acciones legales
- Una edil ha difundido en redes la denuncia contra el presidente de la Comisión Gestora del partido, según varios medios
- José Luis Quintana asegura que es falso y la formación habla de "bulos y mentiras" en un comunicado
El PSOE de Extremadura ha negado este viernes "de manera rotunda" el acoso laboral que, según publican varios medios, ha denunciado una edil y militante del partido a través de redes sociales contra el presidente de la Comisión Gestora del partido en la región y delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y ha anunciado acciones legales ante lo que califican de afirmaciones "rotundamente falsas" sin "fundamento".
En un comunicado, los socialistas extremeños señalan que no ha existido "ningún tipo de persecución laboral" y que la persona en cuestión que denuncia el acoso "nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana".
Los hechos habrían ocurrido hace meses, pero la concejal..
socialista los ha comunicado ahora gracias al canal interno que el partido
ha abierto tras las distintas denuncias de acoso en
sus filas. Precisamente hoy comparece en Ferraz el
alcalde de Almusafes por una de esas denuncias, el Comité Antiacoso del
PSOE escuchará su versión ante las acusaciones de acoso sexual de una
trabajadora municipal.
En el caso de Quintana
en Extremadura, la denunciante habla de acoso laboral, según lo que publica El
Mundo, de amenazas telefónicas y
difamaciones que acabaron con su despido.
Trabajaba en la sede del PSOE de Extremadura en Mérida y según su relato
Quintana
habría presionado a Gallardo para que la expulsase.
A través de sus redes sociales, ella ha colgado el enlace
al canal interno de denuncias con un mensaje en el que no da el nombre de
Quintana en ningún momento.
Se limita a decir que no se
puede consentir el acoso de ningún tipo y que no pueden dejar la organización
en manos de personas que, dice, se sirven del
poder para hacer daño.
Sin embargo, el delegado del gobierno se ha dado por aludido y ha respondido
negando cualquier acusación de la EDIL
Dice que jamás dependió laboralmente de él y que todo lo publicado por ella y
los medios es falso.
Quintana tomó
las riendas del partido en Extremadura hace solo una semana.
Tras los malos resultados del PSOE en las últimas elecciones, se puso al
frente
de la comisión Gestora hasta la celebración del Congreso
Extraordinario, que decidirá al próximo líder en la región
Por todo ello, ha anunciado el inicio de acciones legales "contra quienes lancen este tipo de acusaciones falsas y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su difusión". El PSOE de Extremadura "defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación", ha concluido.
Cabe recordar que Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, tras su derrota en las elecciones del pasado 21 de diciembre habría sido denunciado por canales internos del partido, como han indicado medios como El Mundo y ABC.
Quintana niega las acusaciones
Tras conocerse esta denuncia por un presunto caso de acoso laboral, el delegado del Gobierno en Extremadura ha negado las acusaciones difundidas por una militante del PSOE en redes sociales este jueves y ha aseverado que "lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso".
Desde la formación socialista, señalan igualmente que "es muy llamativo que el asunto se dé a conocer a los canales internos del partido ahora, cuando el despido tuvo lugar hace más de un año".
Estas acusaciones de una edil del PSOE en Extremadura se han producido precisamente el mismo día en que estaba prevista la declaración del alcalde de Almussafes Toni González, expulsado del PSPV-PSOE tras las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, ante el CADE, el canal habilitado por el partido para tramitar las infracciones, quejas o denuncias, entre ellas las de acoso.
Tras su comparecencia ante el órgano interno del PSOE, González ha afirmado sentirse "plenamente tranquilo", ya que ha podido responder a todas las cuestiones "de forma clara y precisa". Según ha señalado, por el momento la única prueba en su contra es el testimonio de la denunciante y por su parte presentará pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas.