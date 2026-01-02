Cuento (musical) de Navidad: los espectáculos teatrales que no te puedes perder antes de Reyes

Hay tantas maneras de vivir la Navidad como personas en el mundo. Algunos tratan de surfearla entre la indiferencia y el hastío, deseando que el calendario señale cuanto antes el 7 de enero. Para otros, el recuerdo de los que ya no están convierte estas fechas en un trance doloroso. Y luego están quienes las disfrutan como un regreso a la infancia, cuando las Navidades eran sinónimo de vacaciones, ilusión y magia. Porque, ¿puede haber algo más mágico que una Noche de Reyes cuando somos niños?

También los musicales, con su dosis de fantasía y magia, parecen brillar más en estos días. Por ello, con el 5 de enero ya a la vuelta de la esquina, les proponemos un recorrido por los espectáculos teatrales que nos devuelven a la niñez gracias a su mezcla de emoción, fantasía y espíritu navideño.

Navidad en la Gran Manzana: las 'rockettes' cumplen un siglo Empezamos nuestro periplo en Nueva York, la gran capital del género, donde siempre lo tuvieron claro: Navidad y musicales casan a la perfección. En el corazón de Manhattan, la temporada navideña pasa inevitablemente por el Radio City Music Hall. Allí, las 'rockettes', famosas por la sincronía de las “patadas” que lanzan al aire durante sus icónicas coreografías, son el alma de un espectáculo apabullante en el que no faltan Santa Claus, patinadores sobre hielo y hasta un gigantesco belén viviente. Esta Navidad es muy especial para las 'rockettes', ya que en 2025 han cumplido 100 años desde su creación.

'Annie': Navidades en familia La Gran Manzana sirve también como escenario del musical que mejor ha reflejado el espíritu navideño en la historia de Broadway. Basado en una popular tira cómica de los años veinte, Annie narra las desventuras de una pobre huerfanita que, tras escapar de la malvada señorita Hannigan, es adoptada, junto a su inseparable perro Sandy, por el multimillonario Oliver “Daddy” Warbucks. La obra, ambientada durante la Gran Depresión, concluye con una apoteosis navideña que reivindica la felicidad de las fiestas como un punto de partida para soñar con un futuro mejor. Ese mensaje de optimismo impregna también el resto de las canciones escritas por Charles Strouse y Martin Charnin. Medio siglo después de su estreno, y tras varias adaptaciones para cine y televisión, el tirón de Annie parece seguir intacto. Prueba de ello es que en España hemos visto hasta cinco montajes diferentes durante las últimas cuatro décadas; el más reciente, estas mismas Navidades en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Charles Dickens, el "inventor" de la Navidad Al escritor británico Charles Dickens le debemos haber "inventado" la Navidad tal y como la conocemos hoy. Su Cuento de Navidad, protagonizado por el cascarrabias Ebenezer Scrooge –el primer 'grinch' de la historia– es un cuento de redención, en el que la bondad triunfa gracias al espíritu navideño. Era inevitable que antes o después el relato se transformara en musical, y así ocurrió a mediados de los años noventa. Contó con las canciones de Alan Menken –el compositor de La Sirenita, La Bella y la Bestia o Aladdin- y dio pie a una versión en vídeo protagonizada por Kelsey Grammer, protagonista de la serie Frasier. Gonzalo Pinillos emociona al público del musical Oliver Twist al interpretar 'Érase una vez (Once upon a time)' junto al elenco Pero Dickens es sobre todo célebre por haber creado una galería de personajes icónicos que retratan la Inglaterra victoriana con sus luces y –sobre todo-, sus sombras. Entre esos personajes sobresale el "granujilla" Oliver Twist. Otro huérfano –como Annie- que aprende a sobrevivir en las duras calles de Londres, y que también acabó cuajando como protagonista de un musical. Estrenado primero en el West End londinense y más tarde en Broadway, Oliver! –con música de Lionel Bart– arrasó también con su versión cinematográfica y fue el último musical en ganar el Óscar a la Mejor Película hasta Chicago, 34 años después. Estas Navidades, Madrid acoge una nueva versión musical de la novela de Dickens. Oliver Twist, el musical de los niños olvidados, conserva toda la magia de la historia original. Juan Luis Iborra dirige a un elenco casi exclusivamente infantil que canta a las mil maravillas las canciones originales de Gerardo Gardelín y Pedro Víllora. Hasta el 15 de marzo en el Teatro La Latina. 02.43 min Open Play - Actuación del elenco de Oliver Twist

'Rent', una Navidad diferente El año que transcurre entre dos Nochebuenas es el marco temporal del musical que en 1996 revolucionó el teatro musical. Los personajes de Rent, jóvenes bohemios e incorformistas, viven una Navidad muy alejada de los tópicos habituales: apenas tienen dinero para cenar o pagar el alquiler mientras el sida tiñe de muerte, enfermedad e incomprensión sus vidas. Por ello, tratan de exprimir al máximo el presente porque, -como repite el 'leitmotiv' de la obra-, “no hay futuro ni pasado, solo existe el hoy”. Jonathan Larson, el autor de Rent, tomó como base la ópera La Boheme, de Giacomo Puccini, para acercarla al presente de la comunidad artística del Village neoyorquino que él conocía muy bien. Larson falleció la noche anterior al estreno de su obra en el Off-Broadway y no pudo disfrutar de la enorme popularidad que desde entonces ha logrado el musical. Quienes se acerquen hasta finales de enero al Teatro Fernán Gómez de Madrid podrán disfrutar de un nuevo montaje en castellano que celebra los treinta años de vida del musical.

'Cenicienta', magia antes de medianoche Pese a sus paisajes nevados y coros familiares, Sonrisas y Lágrimas no es estrictamente un musical navideño. Pero lo cierto es que la versión cinematográfica protagonizada por Julie Andrews es un clásico que le sienta como un guante a cualquier programación televisiva en estas fechas. Además, "My Favorite Things", una de las canciones compuestas por Rodgers y Hammerstein para este musical, se ha convertido en favorita de muchos cantantes como parte de su repertorio navideño en conciertos y grabaciones. Esta Navidad, la música inmortal de Rodgers y Hammerstein puede disfrutarse en Madrid gracias a la adaptación teatral del único musical que ambos escribieron para televisión: Cenicienta. Su combinación de magia, romanticismo y espectacularidad escénica la convierten en una propuesta perfecta para la temporada navideña. La cita es en el Teatro Coliseum de la Gran Vía. 01.17 min El musical de la Cenicienta llega a Madrid en busca de su princesa

'Wicked', las brujas de Oz triunfan en Navidad Algo parecido sucede con Wicked, de plena actualidad esta Navidad en todo el mundo gracias al estreno en cines de la segunda parte de la historia de las brujas de Oz. Además, desde octubre, Elphaba y Glinda conquistan también cada noche al público español en el Teatro Nuevo Alcalá de la capital madrileña. Es la primera adaptación al castellano del espectáculo, que, con canciones de Stephen Schwartz, lleva más de dos décadas agotando las localidades en Broadway. En definitiva, una historia de amistad femenina pese a las diferencias, envuelta en una mágica puesta en escena, que se convierte en un inmejorable regalo de Reyes. 24.15 min Open Play - David Serrano, director de Wicked: "Es un musical muy popular"

'Los Miserables', 40 años de éxito absoluto No podríamos terminar este repaso a los musicales que no debemos perdernos en este 2026 sin mencionar dos de los grandes clásicos del género, que nunca pasan de moda. Los Miserables acaba de cumplir 40 años en Londres y esta temporada regresa por tercera vez a Madrid en una nueva producción bendecida por el todopoderoso productor –y rey Midas de los musicales– Cameron Mackintosh. Con música de Claude-Michel Schönberg y letras originales de Alain Boublil, se representa cada noche en el Teatro Nuevo Apolo. 01.39 min 'Los Miserables', de Víctor Hugo, uno de los estrenos más esperados de este otoño