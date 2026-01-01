Una macrofiesta 'rave' de Año Nuevo concentra a miles de personas a orillas del pantano del Cenajo, en Albacete

Más de mil vehículos se han concentrado desde la última hora de este miércoles en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta 'rave' de Año Nuevo no autorizada. Según han informado fuentes de la Guardia Civil a la Agencia EFE, el evento, que carece de comunicación previa a las autoridades, ha transcurrido durante la noche con normalidad y sin que se hayan registrado incidentes significativos en la zona.

El Instituto Armado ha desplegado un dispositivo especial de control y seguridad en las vías de comunicación próximas al embalse con el objetivo de garantizar la movilidad tanto de los asistentes como de los residentes locales. Aunque no se dispone de un censo exacto de participantes, las mismas fuentes de la Benemérita calculan que la cifra de vehículos, entre los que predominan furgonetas y autocaravanas, supera el millar.

Origen y trayecto de la concentración Los movimientos de esta convocatoria internacional comenzaron a detectarse la noche del pasado martes. Según los datos facilitados por la Guardia Civil a EFE, una gran cantidad de vehículos procedentes de países como Francia y Dinamarca llegaron inicialmente a la localidad de Tobarra, con la intención de instalarse en el entorno del pantano. Pese a que las fuerzas de seguridad lograron disolver este primer intento en la madrugada del miércoles, los asistentes trataron de reubicarse en la pedanía de Cordovilla. Finalmente, el grupo consiguió asentarse en su ubicación actual en el pantano del Cenajo a última hora del 31 de diciembre para dar comienzo a la fiesta.