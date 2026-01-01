Una macrofiesta 'rave' de Año Nuevo concentra a miles de personas a orillas del pantano del Cenajo, en Albacete
- La Guardia Civil mantiene un dispositivo de seguridad donde la celebración transcurre sin incidentes
- Los asistentes proceden de toda Europa e intentaron asentarse antes en otros puntos de la comarca
Más de mil vehículos se han concentrado desde la última hora de este miércoles en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta 'rave' de Año Nuevo no autorizada. Según han informado fuentes de la Guardia Civil a la Agencia EFE, el evento, que carece de comunicación previa a las autoridades, ha transcurrido durante la noche con normalidad y sin que se hayan registrado incidentes significativos en la zona.
El Instituto Armado ha desplegado un dispositivo especial de control y seguridad en las vías de comunicación próximas al embalse con el objetivo de garantizar la movilidad tanto de los asistentes como de los residentes locales. Aunque no se dispone de un censo exacto de participantes, las mismas fuentes de la Benemérita calculan que la cifra de vehículos, entre los que predominan furgonetas y autocaravanas, supera el millar.
Origen y trayecto de la concentración
Los movimientos de esta convocatoria internacional comenzaron a detectarse la noche del pasado martes. Según los datos facilitados por la Guardia Civil a EFE, una gran cantidad de vehículos procedentes de países como Francia y Dinamarca llegaron inicialmente a la localidad de Tobarra, con la intención de instalarse en el entorno del pantano.
Pese a que las fuerzas de seguridad lograron disolver este primer intento en la madrugada del miércoles, los asistentes trataron de reubicarse en la pedanía de Cordovilla. Finalmente, el grupo consiguió asentarse en su ubicación actual en el pantano del Cenajo a última hora del 31 de diciembre para dar comienzo a la fiesta.
Mensaje de tranquilidad a los vecinos
Ante la magnitud del evento, el alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, cuyo municipio se encuentra en las proximidades de la zona afectada, ha publicado un mensaje en redes sociales para transmitir calma a los vecinos. En su comunicado, el regidor ha agradecido expresamente el trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para supervisar la situación.
Este tipo de celebraciones no son inéditas en la región. Según recoge la información de EFE, hace justo un año se organizó otra macrofiesta no autorizada, denominada 'Big Fucking Party 2025', en las cercanías del aeropuerto de Ciudad Real, la cual llegó a congregar a miles de personas durante seis jornadas consecutivas