La música electrónica lleva más de 70 horas sonando sin parar. Al menos un millar de jóvenes que llegaron en caravanas, coches y autocaravanas el pasado viernes siguen acampados en la macrofiesta ilegal en La Peza, Granada. Se ha producido una detención, decenas de multas y un intoxicado tras cinco días consecutivos de fiesta ilegal.

Además, la Guardia Civil mantiene un operativo especial en el que participan agentes del Seprona, de Seguridad Ciudadana y de Tráfico. Hasta que este desalojo completo se produzca, mantendrá su operativo para evitar desórdenes públicos o problemas de tráfico. Por su parte, los vecinos de la zona aseguran "estar hartos" de la rave.

"La gente está dispuesta a seguir hasta el día de Reyes"

Los asistentes a la fiesta ilegal vienen de todas partes de España y de Europa. Se esperaba que el evento, que cuenta con puestos de comida, ropa y masajes, acabaría este martes. Pero algunos asistentes aseguran que seguirán "hasta que el cuerpo aguante". Además, los jóvenes siguen llegando a través del camino de tierra o del campo a pesar de la decena de multas interpuestas por tráfico, tenencia de drogas o acampada ilegal.

Por otro lado, Fernando Álvarez, alcalde de este municipio de poco más de mil habitantes, no se explica por qué han elegido este terreno municipal: "No sabemos por qué han venido a La Peza, cuando les vimos ya estaba montado absolutamente todo. Hoy no va a ser el día en que se vayan. Dentro hay mucha gente y en los alrededores también. La gente está dispuesta a seguir como mínimo hasta el día de Reyes. Estoy cansado, resignado, esto agota a cualquiera".

El alcalde considera que de momento no se contempla el desalojo: "Evidentemente, se está optando por ver qué pasa y cómo la situación se va calmando, pero es lo mismo que estos días pasados", finaliza Álvarez en 'La Hora de la 1'.