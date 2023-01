11:49

En La Peza (Granada) se celebra una rave ilegal desde el viernes 30 de diciembre. En 24 horas de RNE hemos hablado con el alcalde de la localidad, Fernando Álvarez: "Algunos de los participantes nos ha indicado que su intención es marcharse el martes 3 de enero", ha explicado. "Hay unos 400 coches. Es un espectáculo lo que hay montado", ha dicho sobre las dimensiones de la macrofiesta ilegal. Preguntado por si existe una posibilidad de aprovechar el tirón de este año y convertir esta fiesta en algo reglado, contesta sinceramente: "Depende de cómo acabemos así pensaremos", ha dicho Álvarez, que ha añadido que "el ruido no es para tanto", en relación a las molestias que pudiera provocar la rave, aunque ha insistido en que es "ilegal".

En el informativo nocturno de Radio Nacional también hemos hablado con una asistente a la fiesta de Granada: "Es la primera vez que voy a una fiesta así y me he sorprendido mucho para bien. No hay peleas, ni malas miradas y no te juzgan", ha expresado Ana, quien dice que en las fiestas del pueblo "se hace más ruido que en esta rave", algo que coincide con lo dicho por el alcalde de la localidad.