Esta foto de una reunión del hijo de Benjamín Netanyahu con el emir de Catar es falsa

Se ha difundido en redes sociales la imagen de dos hombres en un restaurante y aseguran que se trata del emir de Catar, Tamer bin Hamad al Thani, y de Yair Netanyahu, hijo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Es falso, se trata de una imagen creada con inteligencia artificial (IA).

"Una foto de Yair Netanyahu y el jeque Tamer bin Hamad Al Thani (miembro de la familia real de Catar) en un restaurante de Estados Unidos causó un gran revuelo en las redes sociales árabes", dice en inglés un mensaje compartido el 28 de diciembre. La publicación adjunta una imagen de un hombre con traje sentado a la mesa frente a otro que lleva una túnica blanca. La misma foto la difunde el 29 de diciembre otra cuenta de X junto a un texto que dice en árabe que uno de los protagonistas es Netanyahu "en actitud cariñosa y afectuosa con el príncipe heredero de la familia gobernante de Catar".