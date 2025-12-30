Esta foto de una reunión del hijo de Benjamín Netanyahu con el emir de Catar es falsa
Se ha difundido en redes sociales la imagen de dos hombres en un restaurante y aseguran que se trata del emir de Catar, Tamer bin Hamad al Thani, y de Yair Netanyahu, hijo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Es falso, se trata de una imagen creada con inteligencia artificial (IA).
"Una foto de Yair Netanyahu y el jeque Tamer bin Hamad Al Thani (miembro de la familia real de Catar) en un restaurante de Estados Unidos causó un gran revuelo en las redes sociales árabes", dice en inglés un mensaje compartido el 28 de diciembre. La publicación adjunta una imagen de un hombre con traje sentado a la mesa frente a otro que lleva una túnica blanca. La misma foto la difunde el 29 de diciembre otra cuenta de X junto a un texto que dice en árabe que uno de los protagonistas es Netanyahu "en actitud cariñosa y afectuosa con el príncipe heredero de la familia gobernante de Catar".
Es una imagen generada con IA
No es una fotografía real, se trata de una imagen generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos utilizado varias herramientas de detección de contenidos generados con IA para analizar la imagen difundida. La del Proyecto Iveres de RTVE señala que la instantánea ha sido creada con esta tecnología con una probabilidad del 96,85%, según el modelo de AIorNot y del 84,84% según Organika. La herramienta Sightengine detecta también que la imagen está producida con IA con un 99% de confianza en la predicción.
También ha realizado un análisis Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión de la que forma parte VerificaRTVE. Con la herramienta Google SynthID concluye que esta foto es falsa porque está generada con la inteligencia artificial de Google, como puedes comprobar en la imagen inferior. La herramienta avisa de que las zonas de la foto que muestran a las dos personas retratadas están creadas con IA.
Yair Netanyahu desmiente la foto y dice que está hecha con IA
El hijo del primer ministro de Israel ha utilizado su perfil de X para desmentir la foto. "Se trata de una imagen falsa de IA", ha afirmado en árabe Yair Netanyahu. También ha negado haberse reunido con el emir de Catar: "No existe tal reunión ni la ha habido nunca".
La imagen falsa simula un encuentro entre un hijo del primer ministro israelí, Yair Netanyahu, y Tamim bin Hamad Al Thani, quien heredó de su padre el emirato de Catar en 2013. Catar es mediador por la paz en Gaza y colaborador de Estados Unidos, pero no ha firmado acuerdos de paz con Israel y acoge en su territorio desde 2012 al buró político de Hamas, según te contamos en RTVE Noticias. La imagen falsa se difunde en el contexto de la reunión en Florida (EEUU) entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu este lunes 29 de diciembre.
En VerificaRTVE te hemos alertado de otros contenidos generados o manipulados con inteligencia artificial difundidos como reales, como este vídeo sobre un supuesto golpe de Estado en Francia. Para ayudarte a distinguirlos, te ofrecemos cinco consejos para no caer en vídeos producidos con inteligencia artificial.