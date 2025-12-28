El partido del primer ministro de Kosovo obtiene una amplia victoria en las elecciones tras casi un año de bloqueo político

La formación nacionalista 'Autodeterminación' (Vetëvendosje), del primer ministro en funciones Albin Kurti, ha ganado con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo al sumar el 49% de los votos, con el 93,43% de las papeletas escrutadas, según la Comisión Electoral Central.

En segundo lugar se sitúa (con ese nivel de escrutinio) el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK) con el 21%, seguido por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con el 13,9% y la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) con el 5,8%.

El resultado supone para 'Autodeterminación' mejorar sus resultados de las elecciones de febrero, cuando sumó el 42,3%, al tiempo que la oposición de forma general ha visto reducidos sus apoyos.

Veinte escaños están reservados para las minorías étnicas de la antigua provincia serbia, que proclamó su independencia en febrero de 2008, diez de ellos para los serbokosovares y el resto para otros, como romaníes y bosniacos.

Casi un año de parálisis política Kosovo está inmerso en una parálisis política desde febrero, cuando la formación nacionalista en el poder perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 2021 y no logró el apoyo de ninguna otra fuerza para formar Gobierno. El reparto de escaños en el Parlamento será fundamental para saber si 'Autodeterminación' queda ahora cerca de la mayoría absoluta y puede gobernar con apoyo de los diputados de las minorías, salvo la serbokosovar. "En esta situación todos los escenarios son posibles. El país puede incluso ir a nuevas elecciones anticipadas en abril", ha indicado el analista Berat Buzhall en la televisión Klan Kosova. La Comisión Electoral Central cifró la participación en el 45%, inferior en dos puntos a la de febrero, y aseguró que la votación se desarrolló sin incidentes de importancia. Estas han sido las séptimas elecciones legislativas celebradas en Kosovo desde su independencia unilateral, una decisión que no ha sido reconocida por Serbia ni por cinco estados de la Unión Europea (UE): España, Rumanía, Grecia, Eslovaquia y Chipre.