Un nuevo mural de Bansky aparece en las calles de Londres por Navidad

El artista callejero Banksy lo ha vuelto a hacer. A través de su cuenta de Instagram, el británico ha publicado este lunes un post mostrando su última obra: pintados en una pared, dos niños tumbados y vestidos con ropa de abrigo miran hacia arriba, uno de ellos señala con su dedo el cielo.

Este mural se encuentra en el barrio londinense de Bayswater, sobre unos garajes en Queen’s Mews.

En declaraciones a la cadena BBC, el artista Daniel Lloyd-Morgan interpretó esta nueva obra de Bansky como una llamada de atención hacia la problemática del sinhogarismo infantil.

"Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad", señaló Lloyd-Morgan, quien lamentó, no obstante, que la gente parece "ignorar" el mural.

"Es una zona concurrida. Es muy llamativo que la gente no se detenga. Pasan junto a personas sin hogar y no las ven tiradas en la calle. Es como si estuvieran observando las estrellas", como los niños del mural, esgrimió.

Aunque el enigmático artista, cuya identidad se mantiene en secreto, no ha reivindicado su autoría, un segundo mural idéntico ha aparecido en una pared pared del la torre de Centre Point, en pleno centro de la capital del Reino Unido.

Bansky es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en varias partes del mundo. En septiembre de este año, una obra suya fue borrada por las autoridades londinenses. Se trataba de un mural en el que aparecía un juez, con peluca y toga, golpeando con un mazo a una persona que sostenía una pancarta manchada de sangre, interpretada como crítica a la represión de la libertad de expresión.