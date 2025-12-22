¿Por qué TikTok te avisa de que le investigan por transferir datos a China?

Nos habéis preguntado por correo electrónico por un mensaje que la red social TikTok muestra a sus usuarios en Europa y que hace referencia a una investigación abierta por las autoridades de Irlanda. El mensaje es real. La plataforma informa a sus usuarios de que está pendiente de un recurso que ha presentado contra una multa de 530 millones de euros impuesta por Irlanda por ceder a China datos de ciudadanos de Europa.

"Transferencia de datos de usuarios del EEE (Espacio Económico Europeo) a China mediante acceso remoto", así titula el mensaje por el que nos habéis consultado. El texto aparece sobreimpresionado en la pantalla de TikTok y señala que "en abril de 2025 la Comisión de Protección de Datos de Irlanda determinó que TikTok no había cumplido con los requisitos del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) en relación con las transferencias de algunos datos de usuarios del EEE a China mediante acceso remoto". Tras contar que la Comisión le dio un plazo de seis meses para ajustarse a la normativa europea, TikTok dice que ha recurrido la decisión y anuncia que el Tribunal Superior de Irlanda la "ha dejado en suspenso" hasta la resolución de su recurso.