¿Por qué TikTok te avisa de que le investigan por transferir datos a China?
- La red social TikTok informa a sus usuarios de que está pendiente del recurso contra una multa millonaria
Nos habéis preguntado por correo electrónico por un mensaje que la red social TikTok muestra a sus usuarios en Europa y que hace referencia a una investigación abierta por las autoridades de Irlanda. El mensaje es real. La plataforma informa a sus usuarios de que está pendiente de un recurso que ha presentado contra una multa de 530 millones de euros impuesta por Irlanda por ceder a China datos de ciudadanos de Europa.
"Transferencia de datos de usuarios del EEE (Espacio Económico Europeo) a China mediante acceso remoto", así titula el mensaje por el que nos habéis consultado. El texto aparece sobreimpresionado en la pantalla de TikTok y señala que "en abril de 2025 la Comisión de Protección de Datos de Irlanda determinó que TikTok no había cumplido con los requisitos del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) en relación con las transferencias de algunos datos de usuarios del EEE a China mediante acceso remoto". Tras contar que la Comisión le dio un plazo de seis meses para ajustarse a la normativa europea, TikTok dice que ha recurrido la decisión y anuncia que el Tribunal Superior de Irlanda la "ha dejado en suspenso" hasta la resolución de su recurso.
¿Qué supone la investigación a TikTok por ceder datos a China?
La actuación de la que informa la red social china y que ha quedado provisionalmente en suspenso es una investigación por la que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda impuso a TikTok una multa de 530 millones de euros por transferir datos de europeos al gigante asiático, como te contamos en RTVE Noticias. El organismo regulador irlandés ha actuado contra TikTok en su principal sede europea, ya que esta plataforma digital, al igual que otros gigantes extracomunitarios como Meta, tiene su principal filial comunitaria en suelo irlandés.
Graham Doyle, el jefe de comunicaciones del regulador, explicó entonces que TikTok ha incumplido las normas europeas de protección de datos porque no ha logrado "demostrar que los datos personales" de los europeos, "accesibles de forma remota por su personal en China", se benefician de un nivel de protección equivalente al de la UE.
Además de la sanción económica, el organismo regulador de Irlanda ordenó a la plataforma digital la suspensión de la transferencia de datos de ciudadanos europeos a China y la detención del procesamiento de datos en ese país asiático. TikTok respondió con un comunicado en el que mostró su rechazo a la decisión del organismo regulador de Irlanda y subrayó que se toma "muy seriamente la protección de los datos y la privacidad de los usuarios".
"Hemos puesto en marcha una iniciativa industrial líder, el Proyecto Clover, una inversión de 12.000 millones de euros en la seguridad de datos a nivel europeo que creemos que proporciona una salvaguarda inigualable para los datos de usuarios", sostiene la red china. Esta iniciativa, según su versión, implica que los datos de los usuarios europeos se almacenan actualmente en centros de datos de Noruega, Irlanda y Estados Unidos y que hay controles estrictos para garantizar que los "empleados en China no tienen acceso a datos europeos restringidos como números de teléfono o direcciones IP", que quedan almacenados en Europa.
La red social, que cuenta con más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo, es propiedad de la firma china ByteDance y lleva años en el punto de mira de los gobiernos occidentales que temen que Pekín aproveche su vínculo con el grupo para usar los datos de los usuarios con fines de espionaje o propaganda.