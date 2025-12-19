El tiempo este viernes 19 de diciembre en España: avisos por oleaje en el litoral cantábrico y lluvias generalizadas

Las precipitaciones serán protagonistas durante la jornada del viernes, extendiéndose por la mayor parte del territorio por la entrada de un frente por el oeste de la Península. Serán poco probables, salvo en Cataluña, en el tercio oriental peninsular, aunque podrán registrarse chubascos localmente fuertes en zonas del mar de Alborán, Baleares y en los litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental.

No se descarta que las lluvias sean persistentes en las vertientes sur de los sistemas montañosos del cuadrante noroeste, así como en el propio Cantábrico oriental. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas en las costas de Cantabria, Galicia y País Vasco por oleaje. Están en aviso amarillo en Palencia y León por nieve, y Albacete por nieblas.

Como consecuencia, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en la mayor parte del país y Baleares, aunque en el Levante se iniciará la jornada con cielos más despejados durante las primeras horas del día.

En las montañas de la mitad norte, las precipitaciones caerán en forma de nieve, con una cota situada inicialmente entre los 1.600 y 1.800 metros, descendiendo hasta los 1.200/1.400 metros en el noroeste. Se esperan acumulados significativos en la cordillera Cantábrica.

En Canarias, predominarán los cielos nubosos o con intervalos nubosos, con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve y posibles, de forma ocasional, en el resto del archipiélago.

Se esperan bancos de niebla matinales en los interiores del tercio este peninsular, Baleares y zonas de montaña, siendo más densos y persistentes en La Mancha. También es posible la presencia de polvo en suspensión en Baleares y el este peninsular.

Las máximas descienden en la mayor parte de la Península Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, mientras que en el área mediterránea, Pirineos, valle del Guadalquivir y archipiélagos se mantendrán con pocos cambios. Las mínimas bajarán en el Cantábrico, los interiores del tercio este y Galicia, con predominio de ascensos en el resto de la vertiente atlántica y en Alborán. En el resto de zonas no se esperan cambios significativos. Se registrarán heladas débiles en los principales entornos de montaña. En cuanto a los vientos, se espera que soplen moderados de componente norte en Canarias, en los litorales del sureste peninsular, Pitiusas y en el litoral gallego, donde tenderán a rolar a oeste. En el golfo de Cádiz y el Cantábrico serán moderados de componentes sur y oeste, rolando posteriormente a norte, mientras que en el resto de Baleares predominará la componente este. En el resto del territorio, los vientos serán flojos y variables, estableciéndose el poniente en el Estrecho y Alborán.

El tiempo del sábado El sábado estará marcado por la inestabilidad, con cielos muy nubosos y lluvias en gran parte del país, localmente fuertes en Baleares, Alborán, oeste de Galicia y este de Cataluña. Se esperan nevadas en montañas de la mitad norte y del sureste, con cotas en descenso y acumulados destacados en el noroeste. Las temperaturas experimentarán pocos cambios.