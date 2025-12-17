El Supremo italiano confirma la absolución de Matteo Salvini por el caso Open Arms
- Salvini bloqueó en 2019, como ministro de Interior, el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo
- El líder de La Liga ya fue absuelto por un tribunal de Palermo en 2024
El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado la absolución del vicepresidente del país y líder del partido ultraderechista La Liga, Matteo Salvini, al rechazar el recurso que pedía revisar la sentencia por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG española Open Arms, cuando era ministro del Interior.
Salvini, que no ha acudido a la vista, ha celebrado la victoria en redes sociales con el mensaje: y el mensaje: "Absuelto. Cinco años de proceso: defender las fronteras no es delito".
La primera ministra, Giorgia Meloni, ha felicitado a su socio de Gobierno y ha pedido un aplauso por la noticia al inicio de su intervención en el Senado. "Un ministro del Interior que defiende las fronteras italianas está haciendo su trabajo y nada más", ha declarado Meloni.
El Supremo italiano había retomado este caso un año después de que, el 20 de diciembre de 2024, Salvini fuera absuelto por el Tribunal de Palermo a pesar de que la Fiscalía pedía condenarlo a 6 años de cárcel. El tribunal entendió que el Estado italiano "no tenía el deber" de ofrecer un puerto seguro al barco.
Pero el pasado julio la Fiscalía de Palermo, tras haber visto desoída su petición de condena en primera instancia, decidió presentar un recurso directamente ante el Supremo, saltándose el Tribunal de Apelación, informa Efe.
El fundador de Open Arms asiste a la vista
La decisión del Alto Tribunal se ha dado a conocer después de una larga jornada de declaraciones y deliberaciones, en una vista a la que ha asistido el fundador y director de la ONG española, Óscar Camps, y los abogados de la organización, mientras que Salvini no ha acudido y ha estado representado por su abogada.
Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, entonces ministro del Interior, impidió durante 20 días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por la nave del Open Arms. Varias ONG denunciaron al entonces ministro de Interior por secuestro de personas.
La abogada del Salvini, Giulia Bongiorno, ha defendido a la salida del Supremo que el proceso "no debería ni haber empezado" y que la apelación de la Fiscalía era "totalmente descabellada" porque no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida. Además, ha subrayado que Open Arms "es el típico ejemplo en el que el barco tenía muchas alternativas", por lo que "la espera por libre elección de un barco ciertamente no es un delito", informa Efe.