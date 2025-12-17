El Supremo italiano confirma la absolución de Matteo Salvini por el caso Open Arms

El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado la absolución del vicepresidente del país y líder del partido ultraderechista La Liga, Matteo Salvini, al rechazar el recurso que pedía revisar la sentencia por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG española Open Arms, cuando era ministro del Interior.

Salvini, que no ha acudido a la vista, ha celebrado la victoria en redes sociales con el mensaje: y el mensaje: "Absuelto. Cinco años de proceso: defender las fronteras no es delito".

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha felicitado a su socio de Gobierno y ha pedido un aplauso por la noticia al inicio de su intervención en el Senado. "Un ministro del Interior que defiende las fronteras italianas está haciendo su trabajo y nada más", ha declarado Meloni.

El Supremo italiano había retomado este caso un año después de que, el 20 de diciembre de 2024, Salvini fuera absuelto por el Tribunal de Palermo a pesar de que la Fiscalía pedía condenarlo a 6 años de cárcel. El tribunal entendió que el Estado italiano "no tenía el deber" de ofrecer un puerto seguro al barco.

Pero el pasado julio la Fiscalía de Palermo, tras haber visto desoída su petición de condena en primera instancia, decidió presentar un recurso directamente ante el Supremo, saltándose el Tribunal de Apelación, informa Efe.

02.37 min La Justicia italiana absuelve a Matteo Salvini por el bloqueo del Open Arms en 2019