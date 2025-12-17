Robles traslada a su homólogo libanés el apoyo "bilateral" de España para lograr la paz

España está "fuertemente comprometida con la paz" y con la "misión de Naciones Unidas en Líbano". Así lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se encuentra en una visita de dos días al contingente español en ese país. Allí ha trasladado a su homólogo libanés, Michel Menassa, el compromiso firme de España apoyando a Naciones Unidas en UNIFIL y, en su caso, "bilateralmente", porque aunque "formalmente hay una situación de paz, cada día sigue habiendo muertos".

De hecho este martes, durante la visita de Robles al contingente español en el sur de Líbano, en Marjayún, Israel lanzó dos ataques con drones contra dos vehículos en las localidades de Al Tayeb y Sablain, en el que resultaron tres personas muertas y siete heridas, una de ellas de gravedad. Lo ha confirmado la propia ministra en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro bilateral con el ministro de Defensa libanés en Beirut.

En ese encuentro el ministro libanés le ha transmitido su preocupación por el futuro, una vez termine UNIFIL en diciembre de 2026, y, por ello, para Robles es muy importante incidir en el entrenamiento y la formación de las Fuerzas Armadas libanesas. "El año que viene termina la presencia de Naciones Unidas y lo que hay que hacer es apoyar al máximo a las fuerzas libanesas en entrenamiento y formación", ha dicho Robles.

Durante su estancia en Líbano, la ministra ha conocido de primera mano la situación actual de los cascos azules españoles y ha visitado una de las 12 posiciones que tiene UNIFIL a lo largo de la 'Blue line', la frontera que separa Líbano e Israel, para vigilar que no se produzca una escalada en el conflicto entre ambos países.

Posteriormente, en la base Miguel de Cervantes, donde está desplegado el contingente español, ha inaugurado un proyecto de cooperación con la población civil libanesa por el que España ha donado material sanitario a la localidad de Kafer Chouba. Se trata de tres equipos completos de atención primaria que incluyen bombonas de oxígeno, sillas de ruedas, muletas o tensiómetros, entre otros materiales.

El jefe del sector este de UNIFIL alerta de una situación de "calma incierta y volátil" En declaraciones a los medios, el general español Antonio Bernal Martín, que lidera la brigada multinacional del sector este de la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL), ha definido la situación en el sur del país como de “calma incierta y volátil”, y ha denunciado que Israel "viola" permanentemente la llamada 'blue line’, la frontera que separa ambos países. Bernal ha insistido en que "la situación es de calma incierta porque nunca sabes exactamente cuando esa calma va a parar, y muy volátil, porque está a expensas de muchísimos episodios que en un momento determinado pueden desencadenar un incidente mayor". El general ha explicado que desde que se acordó el alto el fuego entre Líbano e Israel, hace ahora poco más de un año, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones dentro del territorio libanés que violan la llamada 'blue line' y dos 'Buffer Zone', zonas en las que no permite que haya población libanesa. Según el mecanismo del cese de hostilidades, Israel debería abandonar esas posiciones, mientras que el Líbano debería lograr desarmar a Hizbulá, ha explicado el general español, que ha asegurado que el ejército israelí "no va dando pasos hacia atrás".