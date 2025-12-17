Israel anuncia un acuerdo para exportar gas natural a Egipto por valor de 29.000 millones de euros

El Gobierno de Israel ha aprobado un acuerdo de exportación de gas a Egipto valorado en 112.000 millones de shéquels (más de 29.000 millones de euros), de los que 58 000 millones irán a las arcas del Estado hebreo, según ha anunciado este miércoles el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha calificado el acuerdo como el "mayor en la historia de Israel".

El pacto, firmado inicialmente en agosto, contempla el suministro desde el yacimiento marino de Leviatán —operado por Chevron junto a socios israelíes— hacia Egipto, un socio clave para la salida regional del gas y, también, para el abastecimiento de sus plantas de licuefacción.

El acuerdo contempla la venta de 130.000 millones de metros cúbicos de gas natural a través de dos fases. La primera, que comenzará en la primera mitad de 2026, incluye la venta de 20.000 millones de metros cúbicos después de que se complete la construcción de una tercera tubería desde el yacimiento a la plataforma de producción y se ponga en marcha la nueva línea de transmisión entre las costas de Asdod y Ascalón, en el sur de Israel. La segunda fase incluye la venta de 110.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Egipto, y comenzará una vez completado el proyecto de expansión del yacimiento de Leviatán. El acuerdo estará en vigor hasta 2040 o hasta que se complete la venta de las cantidades acordadas. "El pacto consolida nuestra posición como potencia energética regional líder respecto de nuestros vecinos", ha declarado el ministro de Energía, Eli Cohen. La operación llega en un momento en que El Cairo intenta contener una crisis energética agravada por el descenso de su producción doméstica desde 2022 y por el coste de las importaciones de gas natural licuado.

Getty Images

Israel y Egipto mantienen desde hace años una relación discreta pero estratégica en torno al gas natural, convertida en uno de los pilares más sólidos de su cooperación bilateral. El gas israelí de los yacimientos de Leviatán y Tamar fluye tradicionalmente hacia las plantas egipcias de licuefacción, desde donde se reexporta a Europa, un engranaje energético que refuerza la estabilidad regional y consolida a El Cairo como nodo clave del Mediterráneo oriental. Esta sintonía energética se apoya en una coordinación política y de seguridad mucho más amplia - ambos países firmaron los acuerdos de paz de Camp David en 1978 - visible también en Gaza: ambos países controlan sus accesos - Israel por tierra, mar y aire; Egipto a través del paso de Rafah - con el argumento de la seguridad, pero con un efecto directo sobre la población palestina, sometida a un bloqueo por parte de ambos países que se prolonga ya casi dos décadas. Una alianza pragmática, cimentada en intereses compartidos, en la que ambos son aliados y cómplices en una de las crisis humanitarias más enquistadas de la región.