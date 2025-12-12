Italia afronta una huelga general de trabajadores contra los presupuestos del Gobieno de Meloni

Italia afronta este viernes la convocatoria de una huelga general de trabajadores contra la Ley de Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni que, según los sindicatos, empobrece a los ciudadanos. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato más importante del país, cree que la propuesta presentada afecta negativamente al poder adquisitivo: "Ya no se llega a fin de mes, se es pobre trabajando", ha proclamado el secretario general, Maurizio Landini, en redes sociales.

El sindicato sostiene que las condiciones del país empeoran cada día, con un crecimiento "nulo" y un proceso de desindustrialización por el que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada por solucionar", tal y como denunciaron en la convocatoria.

Por contra, el Gobierno italiano no ha dudado en criticar la huelga como una excusa de los sindicatos para que los trabajadores disfruten de un día más libre coincidiendo con el sábado y el domingo. Incluso Meloni ironizó en X cuando se anunció: "¿En qué día de la semana cae el 12 de diciembre?".

Los sindicatos se han defendido en repetidas ocasiones de estas acusaciones, alegando que el Gobierno está desviando el foco de atención de lo importante.

01.47 min Meloni cumple tres años en el poder: un mandato tranquilo y sin rivales

¿A qué afecta la huelga? La huelga abarca tanto al sector público como al privado, afectando a las escuelas, el transporte o los servicios sanitarios. Quedan excluidos los trabajadores del transporte aéreo, del Ministerio de Justicia y de la sanidad ambiental. Además de la huelga, se han organizado manifestaciones, sentadas y concentraciones en todas las regiones. En concreto, Landini encabeza en Florencia desde las 9:00 horas una marcha que ha partido de la plaza Santa Maria Novella, atravesando el centro de la ciudad, hasta la plaza Carmine, donde los delegados pronunciarán discursos. Cruces blancas con cascos rojos recuerda las muertes laborales en la avenida del Foro Imperial de Roma durante la jornada nacional de huelga ALBERTO PIZZOLI / AFP