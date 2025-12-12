Italia afronta una huelga general de trabajadores contra los presupuestos del Gobieno de Meloni
- Los sindicatos denuncian que las condiciones del país empeoran cada día y "ya no se llega a fin de mes"
- El Ejecutivo ridiculiza la convocatoria y cree que es una excusa para alargar el fin de semana
Italia afronta este viernes la convocatoria de una huelga general de trabajadores contra la Ley de Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni que, según los sindicatos, empobrece a los ciudadanos. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato más importante del país, cree que la propuesta presentada afecta negativamente al poder adquisitivo: "Ya no se llega a fin de mes, se es pobre trabajando", ha proclamado el secretario general, Maurizio Landini, en redes sociales.
El sindicato sostiene que las condiciones del país empeoran cada día, con un crecimiento "nulo" y un proceso de desindustrialización por el que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada por solucionar", tal y como denunciaron en la convocatoria.
Por contra, el Gobierno italiano no ha dudado en criticar la huelga como una excusa de los sindicatos para que los trabajadores disfruten de un día más libre coincidiendo con el sábado y el domingo. Incluso Meloni ironizó en X cuando se anunció: "¿En qué día de la semana cae el 12 de diciembre?".
Los sindicatos se han defendido en repetidas ocasiones de estas acusaciones, alegando que el Gobierno está desviando el foco de atención de lo importante.
¿A qué afecta la huelga?
La huelga abarca tanto al sector público como al privado, afectando a las escuelas, el transporte o los servicios sanitarios. Quedan excluidos los trabajadores del transporte aéreo, del Ministerio de Justicia y de la sanidad ambiental.
Además de la huelga, se han organizado manifestaciones, sentadas y concentraciones en todas las regiones. En concreto, Landini encabeza en Florencia desde las 9:00 horas una marcha que ha partido de la plaza Santa Maria Novella, atravesando el centro de la ciudad, hasta la plaza Carmine, donde los delegados pronunciarán discursos.
¿Qué piden los convocantes?
Los sindicatos convocantes consideran que la Ley de Presupuestos presentada por el Ejecutivo de Meloni no hace lo suficiente por defender el valor del contrato nacional, piden renovaciones económicamente dignas también en los sectores privados del conocimiento y decir no a los contratos piratas y al dumping contractual.
También reclaman "decir no al rearme" (al aumento de gasto en Defensa), apoyar las inversiones en salud, educación, servicios públicos y políticas industriales, dejar de aumentar la edad de jubilación, realizar una reforma fiscal real y finalmente justa, combatir la precariedad en los sectores del conocimiento y aumentar la financiación para salarios adicionales, para reconocer y mejorar el profesionalismo, la responsabilidad y las habilidades.
La de este viernes es la segunda huelga general convocada en el país en apenas tres meses: la anterior tuvo lugar a finales septiembre, como protesta por la guerra en Gaza y en apoyo a la entrada de ayuda humanitaria.
En lo que va de año, según datos del ente público Comisión de Garantía de Huelga, se han declarado 1.471 huelgas en diversos sectores, como el transporte, la sanidad o la educación.