La Seguridad Social no te llama para ofrecerte una ayuda de 200 euros, es falso

Nos consultáis a través de nuestro canal de WhatsApp por una llamada en la que el emisor se presenta como la Seguridad Social para ofrecer al receptor una ayuda de 200 euros durante 6 meses. Es falso. El Ministerio de Seguridad Social confirma a VerificaRTVE que no llaman "por teléfono para ofrecer ayudas" y que no existe ninguna bonificación de este tipo.

Según nos explicáis en nuestro servicio de WhatsApp, llaman por teléfono para ofrecer un "cheque-bono de 200 euros por seis meses". En la pantalla del dispositivo móvil el número aparece registrado como "Iss Bono 200euros Ayuda Social" y durante la llamada solicitan los datos de una tarjeta bancaria para ingresar el dinero. Posteriormente, envían un mensaje SMS al móvil con una clave de seis dígitos, piden que no se comparta "con nadie" y la solicitan para confirmar la operación.

"No es una ayuda real" que ofrece la Seguridad Social, es una suplantación El emisor de esta llamada de teléfono en la que ofrecen una ayuda de 200 euros no es la Seguridad Social, se trata de una suplantación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a VerificaRTVE que no hay ninguna "ayuda real" de 200 euros durante seis meses y que, además, "la Seguridad Social no llama para ofrecer ayudas". El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos explica que su Línea de Ayuda 017 ha recibido "siete consultas sobre posibles suplantaciones de identidad de la Seguridad Social. Se trata de usuarios anónimos que explican sus casos buscando asesoramiento". Desde esta entidad sostienen que se trata de casos similares al de la supuesta ayuda de 200 euros que se ofrece por teléfono.