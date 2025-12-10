La 'policía patriótica' entra en juego

No es lo mismo estar en la sede de la Audiencia Nacional, la de San Fernando de Henares, que esperar a que aparezca en la pantalla la señal de YouTube que permite seguir el juicio desde la redacción. Porque solo veo y oigo lo que me ofrecen realizado cuando igual me apetece mirar para otro lado de la sala de vistas. Para ver cómo reaccionan unos y otros. Si hay aspavientos o asentimientos entre las togas.

El periodismo es calle y contacto. Información y sensaciones. Miradas, palabras y silencios. Confidencias en los pasillos o en las escaleras o hasta en los lavabos. Pero esta jornada 4 del juicio es una mancha aislada en el calendario de diciembre. Me quedo en Barcelona. Como el expresident Pujol, que no se ha conectado. O como tres de sus hijos, que no estaban en Madrid y que, como yo tampoco, no he podido preguntar por qué. Aunque no es importante, están dispensados todos los acusados hasta nuevo aviso.

La cita de hoy era para que el tribunal anunciara qué pasa con las numerosas cuestiones previas planteadas por las partes en las tres jornadas de noviembre y para escuchar a los tres primeros testigos de los más de 250 aceptados. Y así ha sido.

Primer punto. El juicio no se traslada a Barcelona. Tal y como han afirmado con anterioridad todas y cada una de las instancias que han sido cuestionadas por el asunto, la Audiencia Nacional sí es competente en esta causa porque hay (supuestos) delitos que se cometieron fuera de España. Ergo, competencia por ley de este tribunal, no de la Audiencia de Barcelona.

Segundo punto. Y aquí hay sorpresa. El tribunal sí acepta citar para declarar como testigos al comisario Villarejo y su 'policía patriótica' en el marco de la Operación Cataluña. Son Eugenio Pino (condenado por el caso del pendrive de los Pujol), Bonifacio Diez, Celestino Barroso y Marcelino Martín-Blas. Les quieren preguntar por el supuesto origen político de este caso. Por la denuncia de Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, la 'noticia criminis', el germen de esta investigación. La que dijo que el primogénito iba a Andorra en alguno de sus lujosos coches con bolsas repletas de billetes. Eso sí, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, les ha advertido que tienen que ir al grano con las preguntas, que no quiere "un proceso dentro del proceso".

El propio presidente ha reconocido que es un asunto "llamativo" del que quiere tener conocimiento. Pero, insiste: "No podemos hacer una causa dentro de la causa, y menos de algo tan complejo como la Operación Cataluña". Francesc Sánchez, abogado de Oriol Pujol, lamenta que se podían haber desclasificado los papeles de la Operación Cataluña. ¿Se podía?

Con Victoria Álvarez se avecina una jornada entretenida. Los cinco testigos admitidos, ha advertido el tribunal, deben declarar en la misma sesión. Todavía no tenemos guion (los togados tampoco). No sabemos si 'Vicky' declarará antes o después. O ¿el mismo día? Tendría enjundia. Sea como sea, tiene su aquel tener a la examante en la misma sala que a la exmujer (Mercè Gironès, si va ese día, está dispensada). Y pronosticar o apostar si 'Vicky' reconocerá ante el tribunal que fue a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola de la mano de Villarejo, bajo amenazas y a costa de los fondos reservados. Me lo aseguran muchos muy bien informados. Me acojo al secreto profesional.

De Prada se muestra cercano, atento. Y su gesto es amable y tranquilo. Eso es lo que me transmite a través de la pantalla. Dice que del resto de cuestiones previas planteadas –prescripción de delitos, investigación prospectiva, nulidad de registros o vulneración de derechos, entre otras– el tribunal no se puede pronunciar todavía porque necesita contexto y un análisis en profundidad. Su decisión se conocerá con la sentencia.

De todas estas cuestiones previas, De Prada no se olvida del papel de la UDEF. Ha tomado buena nota de la filtración ilícita de un pantallazo con extractos bancarios de los Pujol (BPA). Ese pantallazo del 7 de julio de 2014. La puntilla para que días después Jordi Pujol publicara su carta de confesión. El 25 de julio.

Con esto ha acabado la fase más técnica de la vista. Así que ya estamos en la fase testifical. Hoy, reitero, tres testigos. Los tres por videoconferencia.