Islandia también se da de baja de Eurovisión y son ya cinco los países que no participarán

La radiotelevisión pública islandesa, RUV, ha anunciado este miércoles que tampoco participará en el festival de la canción de Eurovisión del próximo año, con lo que son ya cinco los países, entre ellos España, que han decidido darse de baja de la cita como protesta por la continuidad de Israel.

La cadena islandesa se había dado unos días de reflexión para anunciar su decisión final, que ya tomaron España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia el mismo 4 de diciembre, día en que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) eludió las reivindicaciones de este grupo de países y accedió a que Israel pudiese volver a participar en Eurovisión.

El director general de la RUV, Stefán Eiriksson, ha explicado en un comunicado que, en vista de la decisión de la UER, "está claro" que seguir en el certamen no implicará "ni alegría ni paz" para la representación islandesa. Considera que Eurovisión no lleva implícito ahora la capacidad de "unificar" a todo un país, al término de un debate que ha calificado de "complejo" y que "ya ha dañado la reputación de la competición y de la UER".

Otro de los países que estudiaban sumarse al boicot era Bélgica, aunque en este caso la cadena RTBF terminó inclinándose por participar, al margen de las críticas vertidas contra Israel por la magnitud de su ofensiva militar en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 70.000 palestinos.