El juez que examina los contratos sanitarios en Cádiz pide un informe al Estado

El juez que investiga en Cádiz el supuesto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado un informe de la Intervención General del Estado (IGAE).

La investigación, que deriva de una denuncia presentada por Podemos, pone en el foco contratos valorados en 235 millones de euros. El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz intenta determinar si hubo delitos de malversación y prevaricación, dentro de una causa por la que está ya imputado el director económico de la central provincial de compras, Demetrio González.

En una providencia con fecha del 4 de diciembre y a la que ha tenido acceso RTVE, el juez Manuel Jesús Gómez reclama a la IGAE un análisis "global e integral" de los contratos investigados, para ahondar en "las irregularidades que aparecen detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía". Los peritos regionales ya constataron un abuso por la contratación menor del SAS en Cádiz y la partición de acuerdos para una misma empresa y con una misma prestación.