Prisión provisional para el policía jefe de Estupefacientes detenido en Valladolid

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha ordenado, este domingo, el ingreso en prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional, detenido en Valladolid el pasado jueves junto con otras seis personas y acusado de quedarse con parte de los alijos de droga incautados. Otro de los detenidos, en cambio, ha sido puesto en libertad.

El jefe de Estupefacientes ha sido trasladado a la cárcel de Villanubla, a pocos kilómetros de la capital vallisoletana, después de comparecer ante la jueza y acogerse a su derecho a no declarar. También han sido trasladados otros seis detenidos acusados de tráfico de drogas. La Fiscalía ha pedido precisamente prisión, mientras las defensas han solicitado libertad bajo fianza u otra serie de medidas alternativas.

Fuentes de la investigación a Efe indican, no obstante, que en el caso del jefe de Estupefacientes es posible que en los próximos días pudiera ser trasladado a otro centro penitenciario, como medida de seguridad, ante la hipótesis de que pudiera encontrarse en la cárcel más cercana a su ámbito de actuación policial con alguien a quien hubiera perseguido con anterioridad.

Tras pasar tres noches en los calabozos de la comisaría de Delicias, los detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana hasta el Juzgado de Instrucción número 3, en labores de guardia hasta este lunes. De este modo se cumplió con el límite legal de 72 horas para pasar a disposición judicial, tras lo que han declarado durante toda la mañana ante la jueza.