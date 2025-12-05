Muere el arquitecto Frank Gehry, autor del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años

El arquitecto Frank Gehry ha fallecido este viernes a los 96 años de edad en su casa de Santa Mónica, California, según ha confirmado una portavoz del estudio de arquitectura, Meaghan Lloyd, a RTVE Noticias.

Nació en el año 1929 en la ciudad canadiense de Toronto, con el nombre de Frank Owen Goldberg. En el año 1947 se trasladó a California, Estados Unidos, país en el que terminaría desarrollando toda su carrera y donde ya a mediados de siglo cambió su apellido a Gehry, con el que terminaría pasando a la posteridad.

Cerebro de edificios emblemáticos como el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en el año 1997, a lo largo de su retirada carrera ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos el Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2014, la Legión de Honor de Francia, la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos y el premio Pritzker de arquitectura.

El arquitecto se confesó un "enamorado" del pueblo vasco y de Bilbao cuando, un día después de recibir en Oviedo el Príncipe de Asturias, puso la primera piedra del puente que lleva su nombre en Zorrotzaurre, la última gran obra de la regeneración urbana de la ciudad que él mismo inició y que denominaba el 'efecto Bilbao'.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que Gehry convirtió el Museo Guggenheim Bilbao en un "referente" para Euskadi y fortaleció la imagen internacional del País Vasco. "Gehry falleció, pero su trabajo y su memoria perdurarán por siempre", ha señalado Pradales en un mensaje de condolencia compartido en las redes sociales.

En España también aplicó su inconfundible estilo vanguardista en una escultura de acero inoxidable con forma de pez situada en el Puerto Olímpico de Barcelona y concluida en 1992, año de los Juegos Olímpicos, y a un icónico hotel vinculado a la bodega Marqués de Riscal en Álava.