Frank Gehry: "Me enamoré de la personalidad de los vascos"

Dos décadas y media después, Gehry pasea alegre por Bilbao otra vez. Ha venido a soplar las velas de una de sus obras más célebres, que supuso además el reto de entender una cultura desconocida para él, segun explica en una entrevista en TVE.

"Me enamoré de la personalidad de los vascos. Puedes cerrar un trato con un apretón de manos. No hay por qué firmarlo todo. Se guían por la confianza, la honestidad y la claridad, y eso me gustó", explica.

Hace 25 años tuvo que justificar la magnificencia de su obra, una inmensa mole de curvas extravagantes, diseñada con un software altamente sofisticado y recubierto de placas de titanio. "Milagrosamente, los rusos tuvieron un exceso de titanio, los precios reventaron en el mercado durante esos tres meses y el precio del titanio fue más barato que el del acero. Así que,¡bingo! Lo teníamos. Fue un milagro".