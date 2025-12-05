Alexey Pajitnov: "Cuando descubrí lo feliz que hacía el Tetris a la gente, mi felicidad también fue absoluta"

Este sábado, 6 de diciembre, Alexey Pajitnov (Moscú, 1955) recogerá en Málaga el primer premio OXO Legends, que otorga el popular museo del videojuego, por crear uno de los videojuegos mas populares e influyentes de la historia, el Tetris (1984). Hemos podido hablar con él y con el responsable de que dicho juego se volviera tan popular, Henk Rogers (Ámsterdam, 1953), presidente de The Tetris Company.

Y lo primero que hemos preguntado a Alexey es ¿qué se siente al haber hecho feliz a tanta gente? “Fui educado como programador y mi objetivo principal era crear una herramienta para administrar el dinero en las empresas. Pero cuando descubrí lo feliz que hacía el Tetris a la gente, mi felicidad también fue absoluta".

Pero… ¿Cuál cree que es el secreto del éxito del Tetris durante estos 40 años? “Puede que te parezca extraño –nos confiesa-, pero para mí es algo natural. Creo que, si haces un buen juego, durará para siempre. Y espero que el próximo buen juego sea eterno y perdure para siempre, como el Cubo de Rubik, como Doom…”

“Creo que el Tetris tiene algo especial que lo diferencia de otros juegos: no tiene una cultura –añade Henk Rogers. Es un juego geométrico y la geometría existe desde la época de los griegos, hace miles de años. Por eso, es natural que un juego sin cultura no pierda interés cuando la cultura cambia. Cuando la cultura cambia, la música cambia. Pero la geometría no cambia. A todo el mundo le siguen gustando los triángulos, los cuadrados y los círculos”.

"Recibir el premio OXO Legends es un orgullo" En cuanto a ser el primer galardonado con el primer premio OXO Legends, del Museo OXO de Málaga, Alexey asegura que: "Me ha hecho sentir muy orgulloso. Me sentí un poco extraño hoy al ver mi juego en el museo. Ya está en el MoMA, pero fue una especie de curiosidad cultural. Pero aquí lo siento como una pieza real y tangible del museo, como algo real. Ye so nos hace sentir muy extraños, casi como los dinosaurios. Pero nos sentimos muy honrados y orgullosos de estar aquí, en este estupendo museo". Henk destaca que el éxito mundial del Tetris ha servido para tender puentes entre países. "Creo que lo que hace tan especial al Tetris es que es más constructivo que destructivo. Cuando juegas, intentas construir algo con los bloques que se te presentan y los colocas en un bloque más grande. Así, tienes la sensación de construir en lugar de destruir. Muchos juegos se basan en disparar y eliminar a otro. También creo que el atractivo creativo es fundamental para atraer al público femenino. Eso es lo que convierte a este juego en un fenómeno cultural" "Si observamos todas las culturas del mundo –añade Henk-, ¿qué queda de ellas? Las pirámides, las estructuras.... El legado de la cultura humana reside en lo que construimos. Y el Tetris está basado en construir cosas".

"El Tetris es el juego más simple de todos" La historia del Tetris sería muy diferente si Henk Rogers no se hubiera presentado en la antigua Unión Soviética, sin permiso, dispuesto a comprar el juego al estado. Por eso le preguntamos por qué tuvo tan claro desde el principio que el Tetris era especial: "Juego a un juego de mesa japonés llamado Go, que se juega con piedras blancas y negras. Parece muy simple, pero es muy complejo; es mucho más complejo que el ajedrez. El ajedrez tiene personajes pequeños como el Rey, la Reina y el Alfil, y todos esos personajes con poderes especiales. Se parece más a otros juegos de computadora que tienen personajes con poderes especiales". "Así que cuando vi el Tetris por primera vez –añade-, me di cuenta de que era el juego más simple de todos. Y simple significa que más gente puede jugarlo y que no requiere conocimientos culturales. Eso fue lo que me cautivó. Lo vi, lo llevé a Japón, dejé que mis empleados jugaran y todos estaban maravillados. Así que exclamé: ¡Dios mío!, porque supe que tenía algo muy especial". El Tetris es uno de los videojuegos más populares de la historia El éxito mundial del Tetris también tuvo mucho que ver con que se lanzará junto a la Game Boy de Nintendo en 1989. "Si, esa unión fue crucial -nos explica Henk-. "Fui a la Unión Soviética para obtener los derechos de Tetris para Game Boy. Pero también fui a Nintendo en Estados Unidos y le dije al Sr. Arakawa: "Sr. Arakawa, debería incluir Tetris con Game Boy". Y él me respondió: "¿Por qué debería incluir Tetris? Tengo a Mario". Y le dije: "Si quieres que tu Game Boy la compren niños pequeños, entonces incluye a Mario. Si quieres que todos compren tu Game Boy, deberías incluir Tetris". "Llamó a sus expertos y todos estuvieron de acuerdo –concluye-. Así que hice un apretón de manos y un mes después estaba en un avión rumbo a la Unión Soviética para obtener esos derechos".

Una historia “de película” Hace tan solo un par de años se estrenó la película Tetris (John S. Baird, 2023), un thriller que narraba la historia de cómo Henk fue a la URSS a intentar comprar los derechos del Tetris y se vió inmerso en una red de corrupción, al tiempo que se hacía amigo íntimo de Alexey. Sus papeles fueron interpretados por Taron Egerton (Henk) y Nikita Efremov (Alexey). Preguntamos a Henk hasta qué punto cree que su vida estuvo en peligro durante esos viajes a la URSS. “A Alexei le encanta decir: “Cuando fui a la Unión Soviética, tenía bastante claro que estaba infringiendo la ley, aunque no creía que mi vida corriera peligro. Si es cierto que me pudieron hacer metido en la cárcel en cualquier momento. Y si hoy fuera a Corea del Norte y entrara en un ministerio sin permiso para obtener una licencia, como hice en la URSS, estaría en problemas”. “Pero en ese momento estaban la Perestroika y la Glasnost y Rusia estaba cambiando –continúa-. Había más apertura y supongo que me aproveché de eso”. Tras leer el guion de la película, Henk decidió escribir un libro con su versión de la historia que también ha presentado en Málaga: The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love. "Es un libro que amplía la historia; no solo cuento esos dos años que cubre la película, sino que explico lo que pasó antes y después. Ahí leeréis cómo cualquiera puede tener un sueño y luego crear un negocio para cumplirlo. Porque es la historia de cuando pasé de la nada a tener negocios. Fui a la universidad, estudié informática y también Dungeons and Dragons. Por eso digo que cualquiera puede luchar por sus sueños”. “Pero también explico que fui realmente afortunado –continúa-, porque estuve en el lugar correcto en el momento correcto. Estuve en los inicios de los videojuegos, cuando acababan de lanzarse las computadoras personales. Pero siempre hay cosas nuevas, nuevos comienzos, y creo que todos tienen la oportunidad de hacer algo en esos nuevos comienzos”. En cuanto a los actores que los interpretaron en la película, Alexey asegura: “Apreció mucho el trabajo de Nikita Efremov. Se parece a mí, pero lo más importante es que captó mi personalidad”. “Taryn no se parece en nada a mí, pero es un gran actor –añade Henk-. Creo que la película transmitía con mucha fuerza lo que vivimos durante esos dos años. Y que los actores eran realmente fantásticos. Aunque el personaje que realmente me gustó de la película fue el malvado de la KGB. ¡Era tan malvado! Solo pude exclamar: “¡Guau!”. “Aunque tuvimos una estrella inesperada en la película –concluye Alexey-, y es que durante la primera exhibición de la película en el festival de Houston, con cinco mil espectadores, todo el público estalló en vítores cuando apareció la Game Boy. Fue algo casi mágico”. La primera versión del Tetris era mucho más sencilla