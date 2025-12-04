Libertad con medidas cautelares para el anestesista de la clínica dental de Alzira donde murió la niña de seis años

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira ha acordado este jueves por la tarde la libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido en relación con la muerte de una menor en una clínica dental de Alzira. La jueza ha considerado que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, ni de destrucción de pruebas.

El hombre, que sedó tanto a la menor fallecida como a otra niña de 4 que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta el martes en el Hospital Clínico de València, deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado, y además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional.

Homicidio por imprudencia profesional El anestesista queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación. En su auto, la magistrada recuerda que todavía no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas. En este momento incipiente de la instrucción, entiende la instructora que no existen suficientes indicios racionales de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado, han señalado las mismas fuentes. El anestesista, de 43 años y nacionalidad española, fue detenido a las 8:45 horas del jueves, en Valencia. Poco después, sobre las 12 horas, los agentes detuvieron en Alzira a la dueña de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. La propietaria también ha quedado en libertad tras declarar ante la Policía, si bien deberá comparecer en el juzgado cuando sea requerida.