'Islas del Ascuaoscura': ¿cuál es el futuro del Cosmere de Brandon Sanderson?
- El novelista de literatura fantástica publica su nueva novela con ilustraciones de Esther Hiʻilani Candari
- Ofrece un vistazo al futuro del más lejano del universo literario del autor conocido hasta la fecha
¿Cuál es el precio del progreso? Es la pregunta que plantea Brandon Sanderson en su última novela Islas de la Ascuaoscura, su quinto Proyecto Secreto. Una historia ambientada en el futuro más lejano del Cosmere —universo literario del autor— que los lectores han visto hasta la fecha.
Publicada a comienzos de noviembre por Nova, la edición en español llega unos meses más tarde que la anglosajona, rompiendo la pauta de lanzamientos simultáneos o casi simultáneos seguida en los últimos títulos. La expectación —más discreta que en otras ocasiones— apuntaba a un recibimiento tibio, pero el efecto ha sido el contrario: el libro ha sorprendido a buena parte de los lectores y deja una sensación cálida al cerrar sus páginas.
Islas de la Ascuaoscura sigue a Sexto del Ocaso, un antiguo trampero que lo perdió todo a causa del progreso que impulsó en su mundo; y a Astrífera, una dragona atrapada en forma humana y capitana de la nave La Dinámica, obligada a demostrar que está a la altura del liderazgo que otros ven en ella.
Como en otros Proyectos Secretos del autor, uno de los grandes atractivos son las ilustraciones, firmadas aquí por Esther Hiʻilani Candari: piezas llenas de vida que combinan registros y captan con acierto la dualidad entre progreso–tradición y tecnología–leyenda que recorre la novela.
ISLAS DE LA ASCUAOSCURA
Si en Viento y Verdad se observaba una evolución notable de Sanderson a la hora de narrar sus historias, en Islas de la Ascuaoscura se consolida. Un cambio que se aprecia en los márgenes: descripciones más evocadoras, diálogos más profundos y una mayor obsesión por el detalle.
La decisión más comentada lo pone en evidencia: el libro revisa e integra, como flashbacks, el relato de Arcanum Ilimitado: Sexto del Ocaso. La comparación favorece a la nueva versión: mejor ritmo, prosa más afinada y ajustes sutiles para democratizar el acceso —sin “lista de tareas” previa, como explica el autor en el arranque del Proyecto Secreto—. Sorprendentemente, el equilibrio se mantiene: quien llegue nuevo puede disfrutar una aventura autoconclusiva —con ecos de Guardianes de la Galaxia y Moana—, pero los guiños al resto del Cosmere los aprovechará sobre todo el lector veterano.
Aun así, Islas de la Ascuaoscura funciona. Ocaso, tozudo y solitario, se entiende con sus aviares y busca un propósito desde que dejó de ser trampero; lo encuentra al embarcarse en una misión secreta para frenar la llegada de Los Venidos de Arriba a su planeta, navegando la incertidumbre de la Ascuaoscura. En paralelo, Astrífera, dragona en forma humana llena de optimismo y dudas, lidera una nave con una tripulación disfuncional que aprende a protegerse como una familia.
Dos trayectorias que acaban entrelazándose con naturalidad y que abren preguntas claras: ¿qué hacer sin propósito?, ¿qué define a un buen liderazgo? y, sobre todo, ¿vale el progreso si es a costa de la identidad?
¿Cuál es el precio del progreso?
La cuestión del precio del progreso vertebra el libro en dos planos. En cuanto a la trama, Primero del Sol, una sociedad atrasada respecto a Los Venidos de Arriba, se enfrenta a una decisión: aceptar la colonización extraterrestre y perder su identidad como sociedad o enfrentarse a ellos y resistir para mantener su identidad, aun a costa de todo.
Por otro lado, en cuanto al Cosmere como saga, se puede observar cómo Sanderson se desplaza hacia una ciencia ficción fantástica que, aunque resulte natural para lectores asiduos, puede resultar incómoda para aquellos lectores puntuales de la obra del autor.
Aunque, como acostumbra, Sanderson defiende sus elecciones a través de matices: el progreso no tiene por qué arrasar la tradición, sino que pueden complementarse y ampliarse. Hay naves e IA, pero también dragones y mitos; un rumbo que puede recordar a Star Trek o Warhammer sin renunciar a la magia que define al género fantástico. Un oasis de esperanza para los lectores que, tras leer este Proyecto Secreto, pueden quedarse más tranquilos sabiendo que, aunque el futuro del Cosmere pasa por la ciencia ficción, la fantasía siempre va a formar parte del ADN del autor y su obra.