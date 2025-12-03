'Islas del Ascuaoscura': ¿cuál es el futuro del Cosmere de Brandon Sanderson?

¿Cuál es el precio del progreso? Es la pregunta que plantea Brandon Sanderson en su última novela Islas de la Ascuaoscura, su quinto Proyecto Secreto. Una historia ambientada en el futuro más lejano del Cosmere —universo literario del autor— que los lectores han visto hasta la fecha.

Publicada a comienzos de noviembre por Nova, la edición en español llega unos meses más tarde que la anglosajona, rompiendo la pauta de lanzamientos simultáneos o casi simultáneos seguida en los últimos títulos. La expectación —más discreta que en otras ocasiones— apuntaba a un recibimiento tibio, pero el efecto ha sido el contrario: el libro ha sorprendido a buena parte de los lectores y deja una sensación cálida al cerrar sus páginas.

Islas de la Ascuaoscura sigue a Sexto del Ocaso, un antiguo trampero que lo perdió todo a causa del progreso que impulsó en su mundo; y a Astrífera, una dragona atrapada en forma humana y capitana de la nave La Dinámica, obligada a demostrar que está a la altura del liderazgo que otros ven en ella.

Ilustración interior de Islas de la Ascuaoscura: exploración nocturna en la selva de Primero del Sol, con aviares sobre los hombros. Arte de Esther Hiʻilani Candari (Nova). Esther Hiʻilani Candari.

Como en otros Proyectos Secretos del autor, uno de los grandes atractivos son las ilustraciones, firmadas aquí por Esther Hiʻilani Candari: piezas llenas de vida que combinan registros y captan con acierto la dualidad entre progreso–tradición y tecnología–leyenda que recorre la novela.

ISLAS DE LA ASCUAOSCURA Si en Viento y Verdad se observaba una evolución notable de Sanderson a la hora de narrar sus historias, en Islas de la Ascuaoscura se consolida. Un cambio que se aprecia en los márgenes: descripciones más evocadoras, diálogos más profundos y una mayor obsesión por el detalle. 'Viento y Verdad', la mejor versión de Brandon Sanderson como escritor La decisión más comentada lo pone en evidencia: el libro revisa e integra, como flashbacks, el relato de Arcanum Ilimitado: Sexto del Ocaso. La comparación favorece a la nueva versión: mejor ritmo, prosa más afinada y ajustes sutiles para democratizar el acceso —sin “lista de tareas” previa, como explica el autor en el arranque del Proyecto Secreto—. Sorprendentemente, el equilibrio se mantiene: quien llegue nuevo puede disfrutar una aventura autoconclusiva —con ecos de Guardianes de la Galaxia y Moana—, pero los guiños al resto del Cosmere los aprovechará sobre todo el lector veterano. Esther Hiʻilani Candari Aun así, Islas de la Ascuaoscura funciona. Ocaso, tozudo y solitario, se entiende con sus aviares y busca un propósito desde que dejó de ser trampero; lo encuentra al embarcarse en una misión secreta para frenar la llegada de Los Venidos de Arriba a su planeta, navegando la incertidumbre de la Ascuaoscura. En paralelo, Astrífera, dragona en forma humana llena de optimismo y dudas, lidera una nave con una tripulación disfuncional que aprende a protegerse como una familia. Dos trayectorias que acaban entrelazándose con naturalidad y que abren preguntas claras: ¿qué hacer sin propósito?, ¿qué define a un buen liderazgo? y, sobre todo, ¿vale el progreso si es a costa de la identidad?