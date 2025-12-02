La paradójica transformación verde europea: eliminamos combustibles fósiles, pero abrimos minas

Ante la crisis climática presente, Europa impulsó los mecanismos necesarios para poner en marcha la transición tecnológica verde que asegurara un futuro más limpio. Pero, llevarla a cabo, precisa de gran cantidad de materias primas fundamentales que, además, existen en Europa. Asumiendo los riesgos de provocar graves impactos sociales y medioambientales, la Unión ha reactivado la minería dentro de sus fronteras. “Cicatrices del crecimiento”, la investigación que Documentos TV emite esta noche, cuestiona la credibilidad de la llamada minería sostenible en la lucha contra el cambio climático.

Neutralidad climática a cambio de minas Los efectos del cambio climático cada vez son más visibles: lluvias intensas, catastróficas inundaciones, sequías prolongadas, temperaturas extremas, etc. La Unión Europea pretende alcanzar la neutralidad de CO2 en los próximos 15 años. Esto implica que, antes de 2050, el continente ha de ser capaz de absorber tantas emisiones de dióxido de carbono como produce. Es el objetivo del Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta medioambiental que exige la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la puesta en marcha de una transición ecológica que nos lleve a alcanzar la huella cero de carbono. Pero, esto que, a simple vista, parece sencillo, no lo es tanto. El éxito de nuestra transición hacia una economía sostenible y digital “requiere de muchas materias primas fundamentales”, explica Thierry Breton, el que fuera comisario europeo de Mercado Interior hasta el pasado año. Sánchez defiende la transición verde de España como "motor de crecimiento y transformación" en la COP30 Álvaro Caballero Cada año, la economía global extrae 106 mil millones de toneladas de materias primas © Dor Film-Dor Film West Se trata de minerales como el cobalto, níquel, litio, las tierras raras, la bauxita, el germanio o el bismuto, entre muchos más. Sin ellos, no serían posibles los vehículos eléctricos, los paneles solares o las turbinas eólicas. La transformación verde los necesita y Europa dispone de ellos. A fin de asegurarse el suministro y reducir la dependencia de las importaciones a China, la Unión ha reactivado la apertura y explotación de minas en el continente, todo ello, eso sí, en nombre de la transición verde. Las compañías mineras no han perdido el tiempo y están creando la imagen de que sin ellas no hay transición energética.

Desde Suecia hasta España Héctor Rodríguez es uno de los ganaderos de Alconchel, un municipio situado al suroeste de la provincia de Badajoz, muy próximo al Parque Natural de Cornalvo. El paraje se caracteriza por su rica biodiversidad con grandes extensiones de bosques, ríos cristalinos, así como humedales que conforman el hábitat de diversas especies de aves. Pero debajo de todos estos ecosistemas, se encuentran enterrados valiosos recursos minerales que son el objeto de deseo de varias compañías mineras. “Quieren arrasar con toda la sierra, estamos en Red Natura, espacio protegido, todo esto quedaría lleno de lodos, como en Riotinto“ Es el caso de Atalaya Mining, una empresa con sede en Sevilla, que quiere extraer cobre en los terrenos de Héctor. “Quieren arrasar con toda la sierra, estamos en Red Natura, espacio protegido, todo esto quedaría lleno de lodos, como en Riotinto”, denuncia el activista Ángel Vicente que, junto a Héctor y a la mayoría de los vecinos de Alconchel, ha creado una Plataforma ciudadana contra la mina. “No va a haber un proyecto, va a haber muchos proyectos, de tal forma que todo el sur de esta provincia, si esto se cumple, nos vamos a quedar sin agua”, pronostica Héctor. Si el proyecto minero de Atalaya Mining sigue adelante, Héctor se va a ver obligado a abandonar su estilo de vida © Dor Film-Dor Film West A muchos kilómetros de Alconchel, al norte del círculo polar ártico, se encuentra Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia y tierra de los sami, los nativos de Laponia. Aquí, desde hace más de 130 años, se han explotado las minas de hierro, pero, en la actualidad, lo que interesa es el yacimiento de Per Geijer, el mayor depósito de tierras raras de la Unión. “Han perforado esta zona como si fuera un queso suizo”, asegura Matti Blind Berg, presidente de la Asociación Sueca de Criadores de Renos. “Fíjate cómo el suelo se está hundiendo en dirección a la ciudad”, prosigue. Además de la mina de hierro, en Kiruna se trabaja para abrir la explotación mayor de tierras raras de Europa © Dor Film-Dor Film West La compañía minera estatal LKAB, ha comenzado a abrir galerías para el estudio y posterior explotación de este recurso fundamental para la transición verde europea. “Estamos hablando de minerales críticos, indispensables para las tecnologías de energías renovables“ “Estamos hablando de minerales críticos, indispensables para las tecnologías de energías renovables”, argumenta la eurodiputada alemana, Hildegard Bentele. “Es la colonización verde de tierras indígenas”, reconoce con amargura Karin Kvarfordt, portavoz de la Comunidad de Renos de Gabna. “La UE acaba de sacrificar a sus pueblos indígenas para complacer a las grandes empresas“ Matti, el ganadero sami, profundamente decepcionado con sus políticos, denuncia que “la UE acaba de sacrificar a sus pueblos indígenas para complacer a las grandes empresas”. Matti no cree que esta transformación sea limpia, porque exige más extractivismo y menos naturaleza © Dor Film-Dor Film West