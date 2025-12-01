Del tabú al acompañamiento a las familias: el cambio de paradigma sobre el duelo perinatal

'Latido' es un proyecto que trata de visibilizar y dar a conocer una realidad profundamente silenciada: la muerte perinatal. A través de tres episodios, el pódcast aborda un territorio íntimo, doloroso y a la vez lleno de fuerza, donde confluyen salud, maternidad, duelo, identidad y una evidente perspectiva de género.

Lo que sucede cuando "no hay latido" afecta a las mujeres y, sin embargo, su vivencia —física, emocional y social— ha quedado históricamente relegada al ámbito privado, sin un acompañamiento adecuado ni una narrativa pública que la legitime.

Este pódcast nace para romper ese silencio. En el primer episodio, ‘No hay latido’, se recoge el instante inicial de la pérdida: una frase separa la vida de la muerte y que transforma para siempre la experiencia de quienes esperan un hijo. Un momento que condiciona la salud mental y emocional de las mujeres y que deja patente cómo los sistemas sanitarios y sociales todavía carecen de herramientas suficientes para acompañarlas.

Imagen de un llavero que lleva el nombre de una niña Mauricio González-Gotor

En ‘Lo que no se nombra no existe’, el segundo episodio, el pódcast se adentra en la dimensión estructural del silencio. La muerte perinatal no forma parte del lenguaje cotidiano, ni de las estadísticas visibles, ni de la conversación pública sobre maternidad. Esta ausencia refuerza la culpa, el tabú y el aislamiento. En el episodio se aborda cómo la falta de reconocimiento institucional y simbólico afecta de forma directa a las mujeres, invisibilizándolas incluso en su derecho al duelo, acompañamiento, baja laboral y atención psicológica.

Finalmente, el capítulo final, ‘Y después, la vida’ recoge testimonios y procesos de reconstrucción. No busca cerrar una herida, sino mostrar cómo se puede caminar con ella. El episodio pone en valor la resiliencia, la red afectiva y la importancia del cuidado. También reivindica la necesidad de políticas públicas y sanitarias que reconozcan la muerte perinatal como una experiencia de salud y de vida, no como una anécdota privada.

Un relato más justo, más humano y más feminista 'Latido' coloca en el centro una realidad que afecta a miles de mujeres, cuestiona el silencio que las rodea y contribuye a construir un relato más justo, más humano y más feminista. El concepto de muerte perinatal se refiere al fallecimiento de un bebé entre la semana 22 de embarazo y los primeros 7 días tras el nacimiento. En España se producen una media de 8 al día y, en aproximadamente la mitad de los casos, nunca llega a saberse el motivo. El duelo perinatal es un proceso complejo e, históricamente, ha sido un tema tabú, rodeado de silencio y falta de apoyo para las familias que lo sufren. Sin embargo, y aunque aún queda mucho por hacer, en los últimos 15 años se ha avanzado enormemente. Se ha pasado de un paradigma en el que se abordaba como si no hubiera ocurrido nada -"no lo veas, no lo toques, ten otro cuanto antes"- a otro en el que se acompaña en ese dolor, que es inevitable, para que se pueda transitar hacia un duelo de forma saludable. Un hombre lleva en brazos a un bebé Mauricio González-Gotor