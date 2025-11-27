El BOE no publica que Álvaro García Ortiz dirigirá TIRASA: esta empresa no existe

Nos consultáis por un mensaje que circula en WhatsApp y en redes sociales desde el 26 de noviembre que asegura que el BOE va a publicar "mañana" el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y su nombramiento como director general de la empresa pública TIRASA. Es falso. Esta empresa estatal no existe y García Ortiz va a permanecer en el cargo de fiscal general del Estado hasta que tome posesión su sustituta, un proceso que se alargará hasta diciembre.

"El BOE publicará mañana el cese de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado y su nombramiento como Presidente y Director General de la Empresa TIRASA (Tierras Raras SA) empresa propiedad al 100% del Estado, con un sueldo de 550.000 euros anuales", dice el mensaje por el que nos preguntáis y que aparece como 'reenviado muchas veces'. Encontramos el mismo texto en publicaciones de redes sociales difundidas el 26 de noviembre.

No existe ninguna empresa pública llamada 'TIRASA' No hay ninguna empresa pública estatal que se llame "Tierras Raras SA (TIRASA)". En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda por palabras clave para encontrar referencias de esta supuesta compañía, con las palabras "Tierras Raras SA" y "TIRASA", y no hemos obtenido ningún resultado. Tampoco ofrecen ninguna referencia la página web del Gobierno ni la del Ministerio de Industria o la de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que gestiona la participación mayoritaria del Estado en 14 empresas. El mensaje difundido el 26 de noviembre también asegura que "mañana" el BOE publicará el cese de García Ortiz como fiscal general y su nuevo nombramiento. Hasta la fecha de publicación de este reportaje, el Boletín Oficial del Estado no ha anunciado este cese y supuesto nombramiento. El Gobierno ha informado de que García Ortiz seguirá en su puesto hasta que tome posesión del cargo quien le vaya a sustituir.