Nuria Verde es premio Amador Suárez del Sector Pesquero por visibilizar a las mujeres en la pesca

La VII edición de los Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español ha distinguido el buen hacer de RTVE con dos de sus principales galardones: el premio Amador Suárez a la periodista Nuria Verde por un trabajo en Objetivo Igualdad y el premio a la Mejor Labor de Difusión del Sector Pesquero Español al veterano programa de RNE Españoles en la mar.

Visibilizar a las mujeres en la pesca El jurado de estos premios, organizados por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha decidido premiar el reportaje “Mujeres: un 63 % de la fuerza laboral del marisqueo”, de Nuria Verde por: “Ofrecer una narrativa plena de sensibilidad, profundidad y compromiso con el mundo marítimo, por divulgar y sensibilizar sobre el sector pesquero y el compromiso de sus profesionales, y por abrir vías para el futuro”. En concreto, destaca que contribuye a romper barreras y dar visibilidad a la mujer en el ámbito de la pesca: “El reportaje aborda, además de los objetivos de igualdad y la escalada en los órganos de decisión pesquera de estas profesionales, elementos como el cambio climático, que está afectando muy negativamente al marisqueo y a la pesca en general, o la falta de relevo generacional, que sufre el sector y que no tiene género”. Isabel Artime, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha entregado el galardón a Nuria Verde, que ha subrayado: “El trabajo de las mujeres en la pesca es muy duro, pero ellas lo ejercen con orgullo y con un pundonor extraordinario. Es hora de darles visibilidad y aprender de lo que saben” y ha dedicado el premio a su padre, ya fallecido. El articulo galardonado se publicó en RTVE Noticias en el marco de colaboración que tiene el programa Objetivo Igualdad, dirigido por Carolina Pecharromán, con el portal informativo de RTVE.es, a cargo de Pilar Bernal. Problemas de las mujeres en la pesca: difícil acceso a puestos de poder, poca visibilidad y falta de conciliación familiar

Hacia un futuro sostenible El premio en la categoría Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca ha correspondido a Carlos Manso, periodista de La Información Económica, por el artículo La flota pesquera busca su 'etiqueta verde' con alternativas rentables frente al gasoil, por ofrecer al lector una fotografía certera de uno de los retos más difíciles que Europa ha planteado a su flota pesquera: la descarbonización de su actividad para alcanzar su neutralidad climática (cero emisiones de CO2) en 2050. El jurado valora “la agilidad y amenidad del texto, así como la variedad de fuentes consultadas para ofrecer una visión global y desde distintos prismas”. Por su parte, el fotoperiodista Alexandre Zunzarren, conocido como Ale Megale, es el ganador en la categoría Mejor Fotografía del sector pesquero con la instantánea submarina Baño con el Gran Rojo que muestra a un bañista fotografiando a un ejemplar de atún rojo en las instalaciones de Balfegó en L'Ametlla de Mar (Tarragona). La imagen ilustra el reportaje Tuna Tour, la experiencia de Balfegó que permite nadar entre 650 atunes rojos, publicado en el suplemento Fuera de Serie del diario Expansión. 07.00 min Mujeres: un 63% de la fuerza laboral del marisqueo