Miles de personas participan en la marcha convocada por EH Bildu en Bilbao para parar al "bloque reaccionario" de PP y Vox
- Han marchado familiares de miembros de ETA, de miembros del FRAP fusilados y "otras víctimas del terrorismo de Estado"
- Otegi llama a no hacer distinción entre PP y Vox y avisa: "No habrá nunca un gobierno de derechas extremas"
Miles de personas han participado en la manifestación "antifascista" convocada en Bilbao por EH Bildu bajo el lema 'Euskal Herria, viento de libertad', en la que el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi, se ha comprometido a luchar "para parar el autoritarismo y frenar al bloque reaccionario" que representan PP y Vox.
La marcha ha partido de la plaza de La Casilla pasadas las 17,30 horas tras hacer sonar la adarra (instrumento tradicional vasco), con representantes de esa formación portando la pancarta como Oskar Matute, Peio Otxandiano, Arkaitz Rodríguez y Otegi, que ha intervenido en el acto celebrado al finalizar el recorrido ante el Ayuntamiento.
Tras los dirigentes políticos han marchado familiares de los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados en 1975, junto a familiares de miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) fusilados, que fueron las últimas víctimas del franquismo. También se ha recordado a "otras víctimas del terrorismo del Estado" como Santiago Santi Brouard y Josu Muguruza.
La manifestación se ha producido tras el aniversario el pasado jueves de la muerte del dictador Francisco Franco. Precisamente, en su intervención, Otegi ha asegurado que el régimen franquista dejó "atados los límites de la reforma" y que las reglas de la transición "estaban trucadas" para "consolidar el supremacismo nacional, la única nación española, el capitalismo y la impunidad para los sectores que sostuvieron durante 40 años la dictadura".
Ha instado a "cambiar esas reglas" y "construir un escenario diferente", al tiempo que ha advertido de los riesgos del actual momento histórico y que "se podrían poner en peligro nuestras instituciones, nuestro autogobierno y nuestra lengua nacional".
"No habrá nunca un gobierno de derechas extremas"
Por ello, ha dicho, EH Bildu ha planteado "articular una respuesta a la altura" y está dispuesta a comprometerse en "una gran alianza para hacer frente al autoritarismo y para seguir construyendo la libertad nacional y el socialismo en este país".
"EH Bildu no está ni estará en la equidistancia o la ambigüedad política con respecto al autoritarismo de las derechas: si de nuestros votos depende, no habrá nunca y un gobierno de derechas extremas ni en París, ni en Madrid, ni en Euskal Herria y no hacemos distinciones entre PP y Vox porque son parte del mismo bloque reaccionario que diseñó la transición, que persigue el euskera en Europa y que amenaza con la ilegalización", ha proclamado. "Hay que hacerle una raya a ese bloque. No queremos saber nada con ellos y trataremos de impedir que alcance cualquier gobierno", ha concluido.
Durante todo el recorrido de la manifestación se han coreado gritos de independencia, se ha dedicado una zona a la "república vasca" y cerraba la manifestación la imagen de una miliciana, para reivindicar la lucha de las mujeres vascas en las últimas décadas.