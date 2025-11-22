Miles de personas participan en la marcha convocada por EH Bildu en Bilbao para parar al "bloque reaccionario" de PP y Vox

Miles de personas han participado en la manifestación "antifascista" convocada en Bilbao por EH Bildu bajo el lema 'Euskal Herria, viento de libertad', en la que el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi, se ha comprometido a luchar "para parar el autoritarismo y frenar al bloque reaccionario" que representan PP y Vox.

La marcha ha partido de la plaza de La Casilla pasadas las 17,30 horas tras hacer sonar la adarra (instrumento tradicional vasco), con representantes de esa formación portando la pancarta como Oskar Matute, Peio Otxandiano, Arkaitz Rodríguez y Otegi, que ha intervenido en el acto celebrado al finalizar el recorrido ante el Ayuntamiento.

Tras los dirigentes políticos han marchado familiares de los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados en 1975, junto a familiares de miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) fusilados, que fueron las últimas víctimas del franquismo. También se ha recordado a "otras víctimas del terrorismo del Estado" como Santiago Santi Brouard y Josu Muguruza.

La manifestación se ha producido tras el aniversario el pasado jueves de la muerte del dictador Francisco Franco. Precisamente, en su intervención, Otegi ha asegurado que el régimen franquista dejó "atados los límites de la reforma" y que las reglas de la transición "estaban trucadas" para "consolidar el supremacismo nacional, la única nación española, el capitalismo y la impunidad para los sectores que sostuvieron durante 40 años la dictadura".

Ha instado a "cambiar esas reglas" y "construir un escenario diferente", al tiempo que ha advertido de los riesgos del actual momento histórico y que "se podrían poner en peligro nuestras instituciones, nuestro autogobierno y nuestra lengua nacional".