La UCO eleva a ocho los investigados por el caso mascarillas en Almería y mantiene a los dos dirigentes del PP en prisión

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado este miércoles a ocho el número de personas investigadas en el marco de la operación abierta este martes por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas. Según han concretado fuentes de la investigación a RTVE, de esas ocho personas, cinco serían detenidos y tres más, investigados.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios. Hasta el momento, no ha trascendido la identidad del nuevo investigado.

Por otra parte, continúan los registros que comenzaron el martes en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana. Esos registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas. Después de las detenciones, esta ha sido la primera noche de los dirigentes del PP en la cárcel.

Acusados de cohecho, malversación y blanqueo de capitales Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones. Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados. Detenidos el presidente y vicepresidente provinciales de Almería por presuntas concesiones irregulares

El Gobierno exige al PP explicaciones sobre la Diputación de Almería El asunto se ha colado en la sesión de control al ejecutivo, donde María Jesús Montero ha pedido al Partido Popular explicaciones "de qué ha ocurrido en la diputación de Almería, donde llevan siempre usando el mismo modus operandi". La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, ha echado en falta la pregunta que le suelen formular los andaluces Elías Bendodo o Juan Bravo, y lo ha relacionado con lo sucedido en Almería, "Es curioso que en la mañana de hoy no me pregunte ningún diputado del PP de Andalucía ¿por qué?". Se defendía así de los ataques del PP por el caso que mantiene en la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil según el cual la empresa Servinabar, vinculada a Cerdán, se quedaba con el 2% de los contratos que se adjudicaban a Acciona. María Jesús Montero ha criticado además que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no haya dado explicaciones de lo que está ocurriendo y haya dicho que "no conocía nada de ese caso y que no le cogían el teléfono en Almería". Y recuerda al Partido Popular que lo que sucedió este martes en Almería no fue una "retención" sino una "detención". Sobre este asunto ha sido preguntado también el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado que algunos de los detenidos ocupan cargos institucionales "muy relevantes". Además, ha puesto sobre la mesa que hay "varias ramificaciones que ahora se están investigando".

Tellado pide que no se compare con el caso Koldo: "Son radicalmente distintos" Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido que no se compare el caso de la Diputación de Almería con el caso Koldo porque son "radicalmente distintos". No solo el contenido y la gravedad de los hechos, sino la actuación de los partidos: "Mientras el PSOE mantuvo a José Luis Ábalos 18 meses, nosotros actuamos el mismo día que se tuvo la primera información". El dirigente popular ha detallado que tras conocerse los hechos de Almería, han suspendido en militancia a todos los implicados "de forma previa, sin dilación ni espera". En estos términos, ha reiterado que la actuación del PP ha sido diferente a la que tuvo el PSOE con su exsecretario de Organización: "No somos lo mismo". "El PSOE no tiene ningún derecho a comparar las dos cosas porque nada tienen que ver", ha sentenciado Miguel Tellado.