Nacer antes de tiempo: "Una buena atención temprana no es un coste tan elevado como el de una dependencia futura"

Samuel y Lucas nacieron en la semana 27 de gestación, cuando no llevaban ni siete meses en el vientre de su madre. Susana, la madre, recuerda el momento con una mezcla de miedo y esperanza. "No escuché ningún llanto porque todavía no tenían voz los niños. Pregunté si estaban vivos y nadie me decía nada... Los estaban reanimando", ha contado en RNE.

Susana cuenta que los primeros días fueron los más duros: "En mi empresa querían enviarme flores, pero les dije que no lo hicieran. Las primeras 72 horas son cruciales, no sabes si van a sobrevivir". Los gemelos pasaron cuatro meses ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Allí, cada día es un reto, explica Adelina Pellicer, jefa del servicio de Neonatología: "Un recién nacido prematuro no llega del hogar, lo coges, lo pones en una incubadora y te despides de los padres. Eso es una distopía enorme. Lo lógico es que los padres estén con sus hijos".

09.48 min Día Mundial del Niño Prematuro: "Las primeras 72 horas son cruciales"

Cuidar como si aún estuvieran en el útero La unidad está diseñada para proteger al máximo el desarrollo del bebé. Luz tenue, silencio y un entorno que reproduce el interior del útero materno. "El cerebro de un bebé de 24 semanas es completamente liso. Aquí dentro crece, se pliega, se forma", explica Pellicer, "por eso hay que evitar el ruido, la luz, cualquier estímulo agresivo". Los cuidados son de "filigrana": pañales del tamaño de un disco de algodón, tubos diminutos, dispositivos minúsculos. Todo se hace con precisión y ternura. "Hay veces que ni siquiera existen materiales lo bastante pequeños para nuestros pacientes", reconoce la doctora. Insiste: "Hay que hacerlo con ilusión pero además, hay que invertir dinero. Esto no es barato". “Hay veces que ni siquiera existen materiales lo bastante pequeños para nuestros pacientes“