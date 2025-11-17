Pujol sufre un "deterioro cognitivo moderado" que no le permitiría declarar en el juicio, según los médicos

El informe forense encargado por la Audiencia Nacional concluye que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol no está en condiciones de ser juzgado. Concretamente, el documento asegura que Pujol sufre un "deterioro cognitivo moderado" de tipo alzhéimer y vascular. El texto determina que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de "capacidad procesal" para defenderse.

Por ello, el tribunal ha citado al expresident el próximo lunes a comparecer por videoconferencia minutos antes de iniciar el juicio con el objetivo de "examinar" su estado de salud. En la comparecencia del 24 de noviembre también están citados los médicos forenses que han realizado el informe.

La última palabra será de la Audiencia Nacional, que tendrá que determinar si Jordi Pujol está en condiciones para declarar presencialmente en Madrid en el juicio que empieza el lunes.

La intención de la familia es que pueda declarar desde Barcelona de forma telemática. Uno de sus hijos, Oriol Pujol, ya informó este domingo de que la voluntad de su padre es dar explicaciones en el juicio sobre su fortuna oculta.

"Anímicamente está chafado", ha expuesto Oriol Pujol, que ha dicho que su padre es "consciente" del juicio que afronta la semana que viene y "tiene interiorizado todo lo que tiene que hacer y quiere hacer". Pero ha recalcado que la familia prefiere que declare desde Barcelona.