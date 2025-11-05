Un tifón deja en Filipinas más de un centenar de muertos y más de un millón de afectados

El paso de un tifón por Filipinas ha dejado este miércoles al menos 114 muertos, 127 desaparecidos y más de un millón de personas afectadas, según el último balance de las autoridades filipinas.

Kalmaegi, que este miércoles se desplaza ya hacia Vietnam, es uno de los tifones más potentes de la temporada. Ha recorrido de este a oeste la región central de Filipinas y ha provocado graves inundaciones.

Además, hay seis fallecidos más como consecuencia del accidente de un helicóptero el martes en la isla de Mindanao cuando participaba en las operaciones de rescate.

Alrededor de 1,1 millones de personas están afectadas por la tormenta, que ha tocado tierra en el archipiélago en cinco ocasiones. Las autoridades han pedido “cautela” ante la posibilidad de que esta cifra aumente.

La isla de Cebú, la más afectada La isla de Cebú ha sido una de las más golpeadas por Tino, como se le llama al tifón en el país. Según la Oficina de Defensa Civil, la mayoría de muertes han sido en este lugar, con cerca de 50 fallecidos. Allí varias localidades han quedado totalmente inundadas y parte del mobiliario urbano ha sido arrastrado. En el municipio de Liloan ha habido 35 víctimas mortales. El impacto del tifón en la isla de Cebú, donde se concentran los daños de la catástrofe en Filipinas Europa Press La gobernadora de la isla, Pamela Baricuatro, ha declarado el estado de calamidad en la región a raíz de los “severos daños en infraestructura, edificios públicos y privados, así como zonas residenciales” causados por el tifón. En Luzón, la isla donde se ubica la capital Manila, se preparan para la llegada de una probable tormenta tropical. Allí existe el peligro de que Kalmaegi se transforme en un supertifón antes de tocar tierra el lunes, según el departamento de Meteorología.