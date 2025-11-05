Un tifón deja en Filipinas más de un centenar de muertos y más de un millón de afectados
- El tifón Kalmaegi ha recorrido el centro del archipiélago filipino y acecha ahora Vietnam
- Hay 1,1 millones de personas afectadas y 127 desaparecidos
El paso de un tifón por Filipinas ha dejado este miércoles al menos 114 muertos, 127 desaparecidos y más de un millón de personas afectadas, según el último balance de las autoridades filipinas.
Kalmaegi, que este miércoles se desplaza ya hacia Vietnam, es uno de los tifones más potentes de la temporada. Ha recorrido de este a oeste la región central de Filipinas y ha provocado graves inundaciones.
Además, hay seis fallecidos más como consecuencia del accidente de un helicóptero el martes en la isla de Mindanao cuando participaba en las operaciones de rescate.
Alrededor de 1,1 millones de personas están afectadas por la tormenta, que ha tocado tierra en el archipiélago en cinco ocasiones. Las autoridades han pedido “cautela” ante la posibilidad de que esta cifra aumente.
La isla de Cebú, la más afectada
La isla de Cebú ha sido una de las más golpeadas por Tino, como se le llama al tifón en el país. Según la Oficina de Defensa Civil, la mayoría de muertes han sido en este lugar, con cerca de 50 fallecidos. Allí varias localidades han quedado totalmente inundadas y parte del mobiliario urbano ha sido arrastrado. En el municipio de Liloan ha habido 35 víctimas mortales.
La gobernadora de la isla, Pamela Baricuatro, ha declarado el estado de calamidad en la región a raíz de los “severos daños en infraestructura, edificios públicos y privados, así como zonas residenciales” causados por el tifón.
En Luzón, la isla donde se ubica la capital Manila, se preparan para la llegada de una probable tormenta tropical. Allí existe el peligro de que Kalmaegi se transforme en un supertifón antes de tocar tierra el lunes, según el departamento de Meteorología.
Los tifones, una amenaza recurrente en el sudeste asiático
Ahora el tifón avanza por el mar de China Meridional en dirección a Vietnam, donde se espera que toque tierra entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora.
Ante la amenaza de fuertes lluvias, las autoridades vietnamitas se han reunido este miércoles para comenzar a preparar las posibles evacuaciones y medidas de prevención. También se estima que el sur de Laos y el este de Tailandia se vean afectados.
Los tifones son un peligro habitual en estas latitudes. Filipinas sufre cerca de una veintena de tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y terminar en noviembre o diciembre. Los científicos alertan de que las tormentas se vuelven más poderosas debido al cambio climático.