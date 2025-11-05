Termina el plazo del segundo pago de la declaración de la renta: cómo abonarlo y requisitos necesarios

Este miércoles es una de las fechas marcadas en el calendario de la declaración de la renta, ya que vence el plazo del segundo pago para quienes han pedido hacerlo de forma fraccionada. La cuantía varía en función de la autoliquidación resultante de cada contribuyente y, en caso de no ingresarlo a la Agencia Tributaria, se podrían aplicar sanciones.

Fin del segundo periodo de pago, ¿a quiénes afecta? Lo tienen que tener en cuenta los contribuyentes a los que la declaración les salió a pagar y optaron por fraccionar el pago, lo que permite tener una mayor flexibilidad para abonar la deuda tributaria. Esta vía, además, no tiene intereses adicionales.

¿Cuál es la cuantía? Depende del resultado de cada contribuyente en su declaración. Hace meses, al presentarla en el periodo voluntario, ya tuvo que ingresar el 60% de su deuda con Hacienda, por lo que en este segundo pago la cuantía sería el 40% restante, como recuerda la web de la Agencia Tributaria.

¿Cómo pagarlo? Pueden domiciliarse el primer y el segundo pago, así como cada uno de ellos de forma individual. Esta decisión, sin embargo, ya se tuvo que tomar en el momento de presentar la declaración durante el periodo voluntario, concretamente, hasta el pasado 25 de junio. En caso de no haberlo domiciliado, puedes abonarlo de forma online en la web de la Agencia Tributaria, de forma presencial en la propia entidad bancaria o una colaboradora o en una de las oficinas de Hacienda. Si se trata de una declaración conjunta, basta con que la cuenta de domiciliación sea de titularidad de cualquiera de los declarantes.