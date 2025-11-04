Más de 366.000 jóvenes solicitan el Bono Cultural Joven 2025, un 8% más que en la edición anterior

En su cuarta edición, el Bono Cultural Joven, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, ha sido solicitado por 366.443 jóvenes que cumplen los 18 años en 2025, distribuidos por todo el territorio español. Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, en concreto, el 68,5% de la población estimada de esa edad, un total de 534.809 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra supera en 27.835 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 338.608. En estas cuatro ediciones el número de jóvenes beneficiarios del programa alcanza un total de 1.309.059.

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación.

La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.

Sobre el Bono Cultural Joven El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta, una vez activada, los jóvenes disponen de un año y más de 3.800 establecimientos adheridos por toda España para poder utilizar los 400 euros asignados en experiencias y productos culturales, con la siguiente distribución: ➢ 100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos. ➢ 100 euros para productos digitales, como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea. ➢ 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos... El objetivo del Ministerio de Cultura con esta iniciativa tiene un doble sentido: por un lado, muestra el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura, que esta iniciativa ayuda a fidelizar como público y consumidor cultural de cara al futuro; y, por otro lado, ofrece un respaldo adicional al sector cultural. En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.594 personas en toda España; en 2023, la cifra ascendió a 326.579 y en 2024 fueron 338.443 los beneficiarios.