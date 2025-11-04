El escritor francés Laurent Mauvignier gana el premio Goncourt por 'La casa vacía'

El escritor francés Laurent Mauvignier ha ganado el premio Goncourt de novela, el más prestigioso de Francia, por su obra La casa vacía (La maison vide), que narra cómo un hombre descubre en una vieja casa familiar los retazos de sus antepasados y sus vidas marcadas por el silencio.

Mauvignier se impuso por mayoría en la primera ronda de votaciones a los otros finalistas, entre ellos Emmanuel Carrère, que con Kolkhoze volvió a quedarse a las puertas del galardón. Completan la terna, las escritoras Nathacha Appanah con La Nuit au coeur y Caroline Lamarche con Bel Obscur, que logró cuatro votos frente a seis del ganador.

El autor ve distinguida una novela ambiciosa, de más de 740 páginas, editada por Minuit, en la que recrea la historia de su familia a lo largo de cuatro generaciones, ambientada en una casa en la campiña francesa.

"En 1976, mi padre reabrió la casa heredada de su madre, cerrada durante 20 años. En el interior: un piano, una cómoda de mármol, una Legión de honor, fotos con un rostro cortado a tijeretazos. Una casa poblada de relatos, en la que se cruzan dos guerras mundiales, la vida rural de la primera mitad del siglo XX, pero también Marguerite, mi abuela, su madre Marie-Ernestine, la madre de ella y todos los hombres que han gravitado a su alrededor".

Décima novela Mauvignier, nacido en 1958, alcanza la gloria literaria con su décima novela. Un trabajo con el que también ha cosechado otras dos distinciones: el premio del diario Le Monde y el Premio de los Libreros de Nancy-Le Point. La casa vacía mezcla hechos reales, imaginación y reflexión literaria. Con la sombra del suicidio de su padre, el peso de las tradiciones se sigue proyectando en el presente. Con un estilo denso de largas frases y ritmo pausado, la obra intenta comprender cómo el pasado sigue habitando los lugares y las vidas, pero también indaga en la memoria y la transmisión de los traumas.

Restaurante Drouant El premiado comparte una comida con los diez miembros del jurado de la Academia Goncourt en el restaurante Drouant, cercano a la Ópera de París, donde es tradicional que se proclame el galardón. Los integrantes del jurado lucen una chapa de apoyo al escritor argelino Boualem Sansal, actualmente en prisión en su país. El premio Goncourt lo han ganado pesos pesados de la literatura francesa como Marcel Proust, André Malraux, Simone de Beauvoir, Patrick Modiano, Marguerite Duras, Michel Houellebecq o Pierre Lemaitre.