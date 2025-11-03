El tiempo este martes 4 de noviembre en España: Galicia y Asturias, en aviso naranja

Día de mucho viento. Este martes Asturias va a activar a última hora el aviso naranja por fuertes rachas de viento y Galicia está en aviso naranja por fenómenos costeros. El fuerte viento va a obligar a activar el aviso amarillo en otras comunidades como Cantabria, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra.

Mapa con el pronóstico del tiempo para el martes 4 de noviembre. TIEMPO TVE

Durante esta jornada, se prevén cielos nubosos en la zona del Cantábrico, que van a derivar en precipitaciones que van a caer en Galicia a últimas horas. En el resto de la península y en Baleares se espera un tiempo más estable, con nubosidad baja matinal en el cuadrante sureste, y cielos nubosos o con intervalos nubosos en regiones del Mediterráneo. Del mismo modo, pueden producirse posibles lloviznas en el Estrecho y chubascos débiles y ocasionales en litorales de Cataluña y en Baleares. Se muestran cielos despejados en Canarias.

Por otro lado, las temperaturas máximas van a subir en los litorales cantábricos, meseta norte, y sistema Ibérico. La subida se va a percibir, en menor medida, en las depresiones del nordeste peninsular y de la meseta sur. En Canarias se produce algún ascenso en las islas más orientales; de hecho, se espera superar los 30 grados en medianías de Canarias.

Mapa con las temperaturas mínimas previstas para el martes 4 de noviembre. TIEMPO TVE

Las mínimas van a ascender en la mayor parte de la península, excepto algunos descensos que se van a registrar en la fachada oriental, medio-bajo Ebro y este de Alborán. Los aumentos van a ser localmente notables en el Estrecho, Galicia, oeste de Castilla y León y Cantábrico.