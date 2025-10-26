Liberadas ocho mujeres en una operación contra una red de trata sexual que operaba en España y Portugal

Una operación conjunta de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Policía Judiciaria portuguesa ha permitido desarticular una red internacional que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en diferentes provincias españolas y en Portugal, en la que han sido liberadas ocho mujeres de distintas nacionalidades sudamericanas.

Además, han sido detenidas tres personas, entre ellas los líderes de la organización, una pareja que dirigía el negocio desde la región portuguesa de Faro, según informan las fuerzas de seguridad españolas que han participado en la misma.

Bautizada como 'Aurelia-Belona', la operación se desarrolló el pasado 7 de octubre con registros simultáneos en Lleida, Tudela (Navarra), Irun (Gipuzkoa) y Faro, en los que, además de liberar a las víctimas, se intervinieron 3.800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, munición y marihuana.

En Portugal, los detenidos también están acusados de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.