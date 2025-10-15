Enlaces accesibilidad
El tiempo hoy 15 de octubre en España: Baleares y Cataluña, en aviso amarillo por lluvias

  • Galicia tiene activo el aviso por formación de bancos de niebla
  • Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es/Noticias
Baleares y Cataluña, en aviso amarillo por lluvias
Este miércoles persisten las lluvias en la zona del Mediterráneo. Baleares tiene activo el aviso amarillo por lluvias durante la madrugada y Cataluña, a partir de la tarde.

Se espera una jornada con nubosidad de tipo alto y nieblas a primeras horas de la mañana en el entorno del Ebro y en la zona del Cantábrico. Por la tarde pueden producirse chubascos en los Pirineos y en zonas de montaña del tercio oriental peninsular. En Galicia y en el Cantábrico, se prevén intervalos nubosos; en Galicia está activo el aviso amarillo por formación de bancos de niebla a primeras horas del día. En Canarias, se espera abundante nubosidad.

PRONÓSTICO MIÉRCOLES

Mapa con el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre TIEMPO TVE

Las tormentas continúan en las zonas del Mediterráneo, como Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, este miércoles el ambiente tiende a ser mucho más estable.

Temperaturas estables

Las temperaturas se mantienen sin cambios importantes. Se esperan valores máximos altos, en torno a los 25 y 30 grados, en zonas de Madrid y de Extremadura.

MAPA MÍNIMAS

Mapa con las temperaturas mínimas para este miércoles 15 de octubre TIEMPO TVE

Además, comienzan a subir los termómetros en las costas del Cantábrico. En el interior de Castilla y León, se prevén mínimas de 5 grados en Soria y 7 grados en provincias como Burgos o Palencia.

Pronóstico para los próximos días

El jueves se espera un ambiente más estable en el oeste peninsular, con posibilidad de lluvias dispersas en el este y en Baleares, así como nieblas a primeras horas.

El viernes, el tiempo continuará variable, con nubes y algunos chubascos débiles en puntos aislados del país. Se esperan lluvias en las islas Canarias, que pueden llegar a ser localmente fuertes. También es posible que llueva en zonas del Mediterráneo.

Para el sábado, se prevé una situación de tranquilidad y es posible que aumente la nubosidad por el oeste peninsular. Del mismo modo, se espera que lleguen borrascas y frentes atlánticos que cambiarán las condiciones meteorológicas.

*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es/Noticias

