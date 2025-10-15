El tiempo hoy 15 de octubre en España: Baleares y Cataluña, en aviso amarillo por lluvias

Este miércoles persisten las lluvias en la zona del Mediterráneo. Baleares tiene activo el aviso amarillo por lluvias durante la madrugada y Cataluña, a partir de la tarde.

Se espera una jornada con nubosidad de tipo alto y nieblas a primeras horas de la mañana en el entorno del Ebro y en la zona del Cantábrico. Por la tarde pueden producirse chubascos en los Pirineos y en zonas de montaña del tercio oriental peninsular. En Galicia y en el Cantábrico, se prevén intervalos nubosos; en Galicia está activo el aviso amarillo por formación de bancos de niebla a primeras horas del día. En Canarias, se espera abundante nubosidad.

Mapa con el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre TIEMPO TVE

Las tormentas continúan en las zonas del Mediterráneo, como Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, este miércoles el ambiente tiende a ser mucho más estable.

Temperaturas estables Las temperaturas se mantienen sin cambios importantes. Se esperan valores máximos altos, en torno a los 25 y 30 grados, en zonas de Madrid y de Extremadura. Mapa con las temperaturas mínimas para este miércoles 15 de octubre TIEMPO TVE Además, comienzan a subir los termómetros en las costas del Cantábrico. En el interior de Castilla y León, se prevén mínimas de 5 grados en Soria y 7 grados en provincias como Burgos o Palencia.