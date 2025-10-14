Daniel Guzmán: "'La deuda' es una historia de amor, de necesidades y afectos, con una parte de thiller"

Este viernes 17 de octubre por fin llega a nuestras pantallas La deuda, la tercera película de Daniel Guzmán (A cambio de nada, Canallas), que inauguró el último Festival de Málaga. Un drama social con toques de thriller que nos habla sobre el cuidado de los mayores, la pérdida, la culpa, la crisis, la gentrificación... Un cóctel irresistible con un gran reparto encabezado por Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar, Francesc Garrido, el propio Daniel Guzmán y la anciana Rosario García, que falleció en mayo, a los 92 años, apenas unas semanas después de presentar la película en Málaga. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE.

La deuda narra la historia de Lucas (Guzmán), un chico de 47 años, y Antonia (Rosario García), una anciana, que conviven en un piso céntrico de la ciudad. Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que, debido a una deuda, amenazan a la anciana con echarla de ese pequeño piso. Lucas intentará conseguir dinero de cualquier forma, aunque no sea legal, y cometerá un error que costará la vida al hijo de Gabriela (Itziar Ituño). Angustiado por la culpa, intentará acercarse a Gabriela.

"La deuda es, ante todo, una historia de amor -nos comenta Guzmán-. O varias historias de amor entre personas de diferentes generaciones que buscan afecto y que intentan encontrar su lugar. Es una historia emocional callejera, que tiene una parte de thriller importante donde se vertebra todo, pero yo la veo como una historia de necesidades y de afectos. Y, sobre todo, es una película muy emocional que intenta buscar la luz en personas que generalmente lo tienen difícil; unos por la pérdida de alguien, otros por la exclusión social, otros por la necesidad de amor y otros por la necesidad de salir del agujero donde están o de no perder su casa".

"Estamos echando a los ancianos y jóvenes del centro de las ciudades" En el cine de Daniel abundan los perdedores enfrentados a una sociedad injusta, como este Lucas: "Todos estamos un poco endeudados, no solo Lucas. Y a mí siempre me ha interesado hablar más de los perdedores que de los ganadores o triunfadores. Me interesa hablar sobre la gente que intenta salir adelante día a día y que lo tienen bastante difícil. Cuando yo era un chaval, desde los catorce, cuando mis padres se separaron, hasta los veinte, yo me buscaba la vida en la calle. Y desde fuera es muy fácil tipificar todos los delitos, pero las circunstancias al final te hacen cuestionarte muchas cosas del ser humano, el entender porqué hace las cosas. Eso es algo que nosotros como actores a veces necesitamos, intentar entender por qué los personajes hacen las cosas". 19.50 min Las mañanas de RNE - Daniel Guzmán presenta 'La deuda' La película también habla sobre la gentrificación y sobre como estamos echando a los ancianos del centro de las ciudades. "No solo estamos echando a los ancianos, también a los jóvenes -nos comenta Daniel-. Al final el tema de los ancianos, es un tema recurrente en mi cine porque viene de mi vida. En A cambio de nada estaba mi abuela, en Canallas estaban los padres de los protagonistas y aquí también esta el personaje de Antonia, que interpreta Charo, que tiene 92 años. Creo que con esta película cierro un círculo con ese tema tan personal, con la tercera edad y con mi abuela". "Mi relación con mi abuela y con tercera edad ha sido fundamental para construir mi personalidad. Tener la suerte de compartir mi vida con mi abuela, también con mi padre, pero sobre todo con mi abuela, me hizo entender la educación, el sentido común, la empatía y el respeto de una manera que yo estoy en deuda con esa generación. Todavía hay tanto que aprender de esa generación... yo no entiendo la vida sin ellos. Por eso les doy tanto protagonismo en las películas. Y además son un poco como los niños, generan empatía, generan comedia, generan emoción, generan aprendizaje, generan experiencias.... Y cada vez que empiezo a escribir una película siempre aparecen estos personajes mayores, como por arte de magia". Un momento del rodaje de 'La deuda'

"La culpa nos castra, no nos deja evolucionar". También hemos hablado con Itziar Ituño, que interpreta a Gabriela, una madre destrozada tras perder a su hijo por esa imprudencia de Lucas. "Gabriela es una mujer bastante normal, de clase media acomodada, que es feliz hasta que, de pronto, pierde lo más grande que podemos perder en la vida: a su hijo. Entonces entra en un agujero, en una depresión, la trata una psiquiatra... Y de pronto aparece un individuo que ella no conoce (Lucas) para sacarla un poco de esa pena que ella arrastra". "Ella tiene muy claro que su vida no tiene sentido, que nada la agarra a la existencia, que ya ha sufrido todo lo que tenía que sufrir y que quiere irse -añade Itziar-.Trabajamos un poco desde ahí. Y, de pronto, cuando está en ese estado de necesidad, de refugio, de afecto, de agarrarse a algo para seguir viviendo, porque en el fondo creo que todos tenemos dentro ese afán de supervivencia ante la tragedia, encuentra a Lucas y esa chispita para poder sobrevivir, para poder seguir viviendo. Y ella vuelve a sonreír y vuelve a vivir. Y se emociona y se olvida por momentos de sus dramas. Es un pequeño instante en el que ella vuelve momentáneamente a la vida". 01.55 min Tráiler de 'La deuda', la nueva película de Daniel Guzmán Daniel nos comenta que su personaje se acerca a Gabriela por la culpa: "Creo que el tema judeocristiano sobre el que se asienta nuestra sociedad nos castra. Sobre todo en ese tema de la culpa que nos deja evolucionar. Esta casi en nuestros genes y provoca que no tengamos pensamiento crítico y no salgamos de ahí. Es un modelo que nos condiciona y nos controla. Yo intento aprender con las equivocaciones, pero a veces la culpa hace que me bloquee. Es un tema muy complicado". Daniel Guzmán e Itziar Ituño en una escena de 'La deuda'