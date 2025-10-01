La pasión por el español de los hispanistas ucranianos: "Estamos enamorados de vuestra cultura"

Tatiana Kolbayenkova comenzó a estudiar español con 17 años por recomendación de su madre, que le contó que una amiga suya había vivido grandes aventuras gracias a ese idioma. Hoy es profesora del Departamento de Español de la Universidad de Odesa y confiesa que, desde entonces, no ha dejado de estar completamente enamorada de nuestra cultura y nuestra lengua.

En el caso de Oleksandr Pronkevich fue su padre el que le animó a estudiar español en 1981 cuando su hijo estudiaba para ser historiador y estaba harto de leer los "muy malos libros" de Leonid Brézhnev, el entonces secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hoy es el presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania.

Tatiana y Oleksandr participaron hace unos días en el XIII Congreso de hispanistas de Ucrania que se celebró en Odesa con el apoyo de la Embajada de España en Kiev, y en el que participaron más de un centenar de académicos ucranianos apasionados por el español. En este nuevo capítulo del podcast 'Diario de Ucrania', Tatiana y Olekander nos cuentan cuándo y cómo se enamoraron de la lengua y la cultura española, cómo se ve a España desde Ucrania y cómo se organiza un evento de este tipo en un país en guerra.

Oleksandr Pronkevich, presidente de la Asociación de hispanistas de Ucrania, junto a otra de las asistentes al XIII Congreso de hispanistas

"Los tiempos que corren son muy difíciles, muy duros desde el punto de vista psicológico. La salud mental de todos nosotros ha sufrido. Encontrarnos en este Congreso, comunicar con personas que trabajan en tu mismo campo, compartir ideas, momentos, nos ayuda mucho", nos cuenta Tatiana. Una idea que comparte Oleksandr. "Estas reuniones nos ayudan a mantener el espíritu del gremio. Es muy importante reunirnos para que siga habiendo comunicación, crítica sana entre nosotros porque durante la guerra las comunidades tienden a dispersarse y las personas se encierran en su mundo", explica.

Los participantes acudieron al Congreso desde diferentes puntos de Ucrania: Kiev, Leópolis, Ivano-Frankivsk e incluso de zonas que sufren ataques diarios como Zaporiyia. "La seguridad siempre está en primer tiempo. Todos los sitios tienen que tener su refugio: la universidades, el hotel, etc. El único sitio que no tenía refugio fue el restaurante donde fuimos a cenar, pero estábamos tan cansados y teníamos tantas ganas de relajarnos que nadie preguntó", comenta Tatiana. Durante la noche del viernes, las sirenas volvieron a sonar en Odesa alertando de un posible bombardeo, como nos cuenta Oleksandr, pero esto no alteró la normalidad del Congreso. "Nosotros seguimos viviendo nuestra vida porque sabemos distinguir sirenas".

Asistentes al XIII Congreso de hispanistas de Ucrania durante una de las mesas de trabajo ALBERTO HUGO ROJAS