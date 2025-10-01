Al menos 60 muertos y decenas de heridos tras un terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas

Las autoridades de Filipinas han elevado este miércoles a al menos 60 los muertos causados por el terremoto de magnitud 6,9 que golpeó durante la noche de este martes el centro del país, dejando además decenas de heridos y daños materiales, haciendo que la región haya declarado el estado de calamidad.

"Hemos recibido reportes de que hasta 60 personas han fallecido a causa del terremoto", ha señalado en una rueda de prensa el secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Bernardo Rafaelito Alejandro.

"La situación es muy fluida", ha añadido el portavoz, para después reconocer las dificultades a las que se enfrentan los equipos de rescate sobre el terreno debido a los cortes de electricidad provocados por el terremoto en la provincia de Cebú, una de las golpeadas por el tifón Bualoi el pasado fin de semana.

Importantes daños en infraestructuras El sismo de magnitud 6,9 tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) del martes a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs). El suceso ha desatado además una alerta sobre un posible tsunami localizado, que fue retirada, y ha causado importantes daños en varias infraestructuras en la provincia de Cebú. La gobernadora provincial, Pam Baricuatro, ha reportado en la red social Facebook durante la pasada noche que varios puentes y carreteras resultaron dañados, mientras que un centro educativo colapsó en la isla de Bantayan. El sismo provocó también el derrumbe de parte de la fachada de la iglesia de Santa Rosa de Lima, situada en el municipio de Daanbantayan y que data de 1858, según publicó en Facebook la propia congregación responsable del edificio. Otra centenaria iglesia, la de San Pedro Apóstol en Bantayan, también se derrumbó parcialmente. Ocurrido durante la noche, el temblor obligó a los residentes de la zona a evacuar viviendas y otros edificios entre cortes de luz. Según el Departamento de Energía de Filipinas, al menos 27 plantas eléctricas de la región central tuvieron que interrumpir forzosamente y otras 16 ya no funcionaban antes del sismo, provocando fallas en el suministro.

Filipinas moviliza al Ejército y la Guardia Costera El Gobierno de Filipinas ha movilizado a efectivos militares y equipos de guardacostas para el reparto de asistencia humanitaria tras el terremoto. Varios helicópteros y un avión C-130 de las Fuerzas Aéreas han trasnportado más de 300 sacos de arroz y 100 cajas de fideos, entre otros productos de primera necesidad, hasta las zonas más devastadas por el temblor. Médicos militares y grupos de ingenieros también han viajado hasta el lugar para cooperar en las tareas de asistencia sanitaria y la reparación de infraestructuras dañadas por el sismo, según ha informado en varios comunicados el Ejército en redes sociales "El Ejército filipino vigila la situación en Cebú y desplegará tropas según sea necesario para ayudar en las operaciones de búsqueda, rescate y socorro", ha remarcado.