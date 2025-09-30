Las catacumbas de París no son eternas

Las catacumbas con su impresionante osario son uno de los atractivos de Paris, pero, en breve se cerrarán durante seis meses. Toca reparar, mantener y restaurar un entorno abierto al público durante dos siglos y que visitan anualmente 600.000 personas. Con los trabajos de mantenimiento, se modernizarán también los paneles explicativos. Al bajar a las catacumbas de la capital francesa, nos damos cuenta de que también la eternidad necesita sus arreglos.

Es imposible salir indemne tras la visita a las catacumbas de París donde está el osario en subsuelo más grande del mundo: impresionan, conmueven, atemorizan o repelen. El recorrido empieza tras descender veinte metros y caminar primero por su antesala, casi medio kilómetro de estrechos túneles.

Varias galerías entrelazadas y laberínticas, diseñadas en el siglo XVIII por el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux al servicio del Luis XVI, marcaban el final de París y habían sido las antiguas canteras de las que se extraía la piedra con la que se había construido la catedral de Notre Dame.

Dibujo de una visita a las catacumbas de París en 1798. MAVI DOÑATE

En los años previos a la Revolución francesa, cuando cesó la explotación de la cantera, se decidió que se trasladasen allí todos los restos humanos de los cementerios de las iglesias de la capital. La población de Paris se veía sacudida continuamente por epidemias y se temía que enterrar los cadáveres en la misma ciudad podía ser foco de infecciones, fue así como se empezaron a trasladar miles de huesos a este subterráneo.

El imperio de la muerte Una puerta con la inscripción: “Detente. Aquí está el imperio de la muerte” marca la entrada a un espacio en el que solo habitan cráneos, tibias y peronés formando muros con las indicaciones de su origen. Los más antiguos son los restos trasladados en 1787 desde la Iglesia de San Eustaquio, los últimos datan de 1859. Se calcula que podría haber restos de seis millones de personas. Durante dos siglos, el osario ha estado abierto al público. Para muchos es un camino filosófico y espiritual que recuerda la fugacidad de la vida. Versos en las catacumbas de París. MAVI DOÑATE "Así todo pasa en la tierra/espíritu, belleza, gracia, talento/Es como una flor efímera/que el más pequeño viento vuelca", reza uno de los poemas que se pueden leer en este recorrido. Todo es efímero y también las catacumbas con su osario, porque después de trescientos años los huesos corren el riesgo de deteriorase en un entorno con filtraciones de agua, y la presencia de unas 600.000 personas que los visitan cada año.

Cierre temporal El próximo mes de noviembre las catacumbas, que aparecen como uno de los principales atractivos de todas las guías del Paris oculto, se cerrarán durante medio año para acometer trabajos de mantenimiento y modernización. El plan incluye mejorar la electrificación subterránea, la iluminación o erradicar las humedades; pero también modernizar la video vigilancia y los paneles explicativos con la incorporación de un sistema inmersivo que sustituya las tradicionales audioguías de sencillos auriculares. Trabajos de restauración en las catacumbas de París. MAVI DOÑATE Modernizar, pero sin perder el encanto de lo antiguo. Por ejemplo, en algunos tramos se cambiarán las lámparas por la iluminación de las velas como era en los siglos pasados. "Vamos a respetar su carácter auténtico porque es lo que la gente busca. Por ejemplo, decidimos mantener esta proximidad a los huesos, lo que también plantea problemas porque se tiene la tentación de tocarlos, o incluso robarlos, pero es lo que hace que sea tan especial. Solo queremos resaltar mejor este lugar y protegerlo. Y contar mejor la historia, que es bastante compleja, utilizando dispositivos contemporáneos y más modernos", dice su responsable, Isabelle Knafou.