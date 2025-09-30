100 años de Disney en Madrid: de los primeros bocetos de Mickey Mouse a 'Star Wars' o 'Pixar'

El 16 de octubre de 2023 Disney cumplió 100 años y para celebrarlo creo una gran exposición Disney: La exposición, que, tras pasar por Filadelfia, Londres Seúl o París, llega este miércoles, 1 de octubre, a la Fundación Canal en Madrid. La muestra acoge más de 250 piezas históricas repartidas en 9 galerías inmersivas, en las que podemos ver obras de arte y dibujos, objetos históricos comomaquetas, vestuario, utilería, objetos de memorabilia, y hasta 14 instalaciones interactivas.

Hemos hablado con Becky Cline, directora de Walt Disney Archives, la fundación que conserva el legado de Walt Disney desde hace 55 años, que también es la comisaria de la exposición. “Creo que Disney ha logrado formar parte de la vida de todo el mundo –asegura-. He viajado por todo el mundo y en todas partes conocen a Mickey Mouse. Una vez estuve en Botsuana y pensé: “Aquí no me encontraré a Mickey”, y apareció una niña con una mochila de Mickey Mouse”.

Uno de los primeros bocetos que se conservan de Mickey Mouse (© Disney)

Del caballito de ‘Mary Poppins’ al traje de Indiana Jones Sobre la organización de la exposición, Becky nos comenta: “Decidimos que para contar estos 100 años de historia de Disney no queríamos hacer una exposición cronológica, sino que queríamos centrar la exposición en las filosofías de Walt Disney. Por eso establecemos una serie de galerías, cada una centrada en un elemento: la narración de historias, la innovación, la música... Y luego, ya una vez establecidas esas galerías, elegimos los objetos que mejor contaban cada una de esas historias”. En la exposición podemos ver desde el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964), utilizado por Dick Van Dyke, hasta el vestido rojo de Cruella (2021), llevado por la actriz Emma Stone. Además de otros objetos míticos como los libros del atrezzo original de Cenicienta (1950) y Merlín el Encantador (1963), la zapatilla de cristal de la versión de acción real de Cenicienta (2015), los cascos de Iron Man o el Capitán América de Vengadores: Infinity War (2018), o el traje de Indiana Jones que llevó Harrison Ford en Indiana Jones y el Dial del destino (2023). Una mujer observa os cascos de los Vengadores en 'Infinity War' (Eduardo Parra / Europa Press) Eduardo Parra “Lo más difícil, cuando haces una exposición como esta, es decidir que es lo que se va a quedar fuera”, añade Becky La comisaria también destaca que: “Creo que hay mucha información, muchos elementos interactivos y una parte educativa que va a sorprender al visitante, porque queremos enseñar, pero también divertir. Por eso hay zonas con actividades específicas para los niños. Es una exposición familiar”. Estatua de Walt Disney y Mickey Mouse en 'Disney: The Exhibition-100 años de magia' (EFE/Zipi)

“Todo empezó con un ratón” ¿o no? Walt Disney solía decir que “Todo empezó con un ratón”, refiriéndose al cortometraje Steamboat Willie (1928) que fue donde conocimos al personaje que se convertiría en el emblema de Disney. Pero lo cierto es que en 1923 Disney ya había triunfado con unos cortometrajes animados de Alicia en el país de las Maravillas y, en 1927 creó (junto a Ub Iwerks) a Oswald, el conejo afortunado, que tuvo un enorme éxito. Pero los propietarios del personaje, Universal Pictures, decidiero prescindir de Walt y seguir con otros animadores. Disney no se desanimó y, en el viaje de tren de vuelta a casa idearía a Mickey Mouse. En la exposición podemos ver un dibujo de Oswald de 1927 y hemos querido preguntar si la historia podría haber sido diferente y el emblema de Disney podría haber sido Oswald y no Mickey. “Creo que una de las razones del enorme éxito de Mickey Mouse fue la introducción del sonido en la animación -asegura Becky-,. Los cortos de Oswald eran mudos, pero en realidad son dos personajes de un aspecto muy similar. Incluso su personalidad es muy parecida. “Creo que, si los cortos de Oswald hubieran sido sonoros, el conejo hubiera llegado a ser tan popular como Mickey Mouse”. Póster conceptual de 'Sleigh Bells', un dibujo animado silente de Oswald el Conejo Afortunado (© Disney)

Las joyas de la exposición En cuanto a las joyas de la exposición, Becky Cline destaca: “Hay cosas muy especiales como esos primeros bocetos que se conservan de Mickey Mouse y Oswald, también dibujos y objetos de Blancanieves y los siete enanitos (1937), o el libro y el zapato de Cenicienta. Por ejemplo, todos los empleados de Disney tenemos una placa con un nombre y nuestro número. Y aquí podéis ver la que llevó Walt Disney que, por supuesto, ¡tenía el número 1!" Pero Becky también tiene sus objetos personales favoritos de la exposición: “Me encanta Mary Poppins, así que mis objetos favoritos son el caballo del tiovivo y una bola de nieve que también aparecía en la película. Esa bola está en la exposición y si la observan un tiempo te llevarás una sorpresa, porque le hemos añadido algo de la magia de Disney”. Uno de los caballos del tiovivo que aparecía en 'Mary Poppins'

Guardan millones de objetos relacionados con Disney Preguntamos a Becky cuantos objetos pueden conservar relacionados con Disney: “¡Millones! Solo de fotos tenemos 25 millones. Otros tantos de documentos. Y miles de ilustraciones de bocetos, diseños… Hay muchísimo material”. Pero no es lo mismo conservar un boceto de Mickey Mouse que el traje de Cruella. “Tenemos instalaciones diferentes para conservar cada tipo de objetos –nos comenta. Tenemos algunas para vestuario, con una iluminación específica y control de la temperatura. Instalaciones para conservar las fotografías, las ilustraciones… hay cosas muy delicadas y las cuidamos con el mayor mimo posible”. Modelo vestido por la actriz Emma Stone en la película de acción real Cruella (2021) © Disney Luke Dyson