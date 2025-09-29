Friedrich Merz no llama "idiotas" a quienes califican de "genocidio" la masacre en Gaza en este vídeo

Circula en X un vídeo de una comparecencia del canciller alemán, Friedrich Merz, junto a mensajes que afirman que en la grabación el mandatario llama "idiota" o "propagandista" a quien califica de "genocidio" la masacre en Gaza. Es falso. Merz no pronuncia las declaraciones que le atribuyen en estas imágenes. Se trata de una rueda de prensa que dio el canciller el 18 de septiembre en su visita a España donde afirmó que no comparte la descripción del conflicto en Gaza como "genocidio". No hay constancia de que haya utilizado el término "idiota" o "propagandista" para describir a quienes hablan de genocidio.

"Un periodista español le preguntó al canciller alemán Merz por qué Alemania no reconoce el ‘genocidio’ de Gaza, como sí lo hace España. Merz respondió: "Cualquier que piense que esto es un genocidio es un idiota o un propagandista...ambas cosas", dice un mensaje compartido más de 6.000 veces en X desde el 28 de septiembre. El texto adjunta un vídeo de 1 minuto y 44 segundos de duración con subtítulos en inglés a la respuesta que ofrece el canciller en alemán a la pregunta de un periodista sobre "¿por qué España habla de genocidio en Gaza y Alemania no?".

En este vídeo, Friedrich Merz no llama "idiota" o "propagandista" a quien califica de "genocidio" la masacre en Gaza. El fragmento que se difunde en redes corresponde a la rueda de prensa que dio el canciller alemán el 18 de septiembre en el Palacio de la Moncloa. A diferencia de lo que afirman las publicaciones de X, Merz no pronuncia estas palabras en la grabación. En VerificaRTVE hemos analizado el fragmento que circula en redes y la comparecencia completa de Merz y Sánchez publicada en el canal de YouTube de La Moncloa, así como la transcripción ofrecida por el Bundestag, y constatamos que el canciller alemán no ha dicho que "cualquiera que piense que esto es un genocidio [la masacre en Gaza] es un idiota o un propagandista...o ambas cosas".

A la pregunta realizada por el periodista, Friedrich Merz contesta lo siguiente: "Vemos el sufrimiento inconmensurable de la población civil en la Franja de Gaza. Estamos de acuerdo en que esto es desproporcionado con respecto a los objetivos que se esperan con razón del Gobierno israelí. Quiero decirlo de nuevo: esta guerra terminará inmediatamente si Hamás libera a los rehenes y silencia las armas". Continúa afirmando que "Hamás tiene en sus manos poner fin a este conflicto en cuestión de horas". "Sin embargo, consideramos que los medios utilizados son críticos. No compartimos la evaluación del Gobierno israelí de que puede lograr el objetivo de eliminar a Hamas a largo plazo de esta manera. A este respecto, compartimos las críticas en el procedimiento. No compartimos la descripción de esta acción como genocidio (...)", añade el dirigente alemán.